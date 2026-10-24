به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تالار هنر، نمایش «زمین ما» به نویسندگی و کارگردانی پرستو گلستانی، از یکشنبه ۳ آبان‌ ساعت ۱۹:۳۰ در تالار هنر روی صحنه می‌رود.

این نمایش با نگاهی شاد، تأمل‌برانگیز و امیدبخش، سرنوشت کره زمین و نقش انسان‌ها در حفاظت از آن را به تصویر می‌کشد؛ روایتی که در آن کودکان با همدلی، مهربانی و همراهی یکدیگر تلاش می‌کنند زمین را از بی‌توجهی بزرگ‌ترها نجات دهند و پیام صلح و دوستی را در همه‌جا گسترش دهند.

«زمین ما» نمایشی بدون کلام است که روایت خود را بر پایه حرکت موزون، موسیقی و آواز پیش می‌برد و در قالب تئاتر موزیکال و فیزیکال تجربه‌ای متفاوت از اجرا را برای تماشاگران رقم می‌زند. حضور پررنگ بازیگران کودک و نوجوان در این اثر، از ویژگی‌های آن است؛ اجرایی که در کنار لحظات شاد و مفرح، مخاطب را به تأمل درباره مسئولیت همگانی در قبال محیط زیست و آینده زمین دعوت می‌کند.

پرستو گلستانی نمایش «زمین ما» را نمایشی برای کودکان، نوجوانان و تمامی خانواده‌ها معرفی می‌کند؛ اجرایی که می‌کوشد در میان دغدغه‌ها و شلوغی‌های زندگی روزمره، لحظاتی سرشار از شادی، عشق و امید بیافریند و اهمیت همدلی و مراقبت از زمین را یادآور شود.

نویسندگی و کارگردانی این نمایش بر عهده پرستو گلستانی است و هما نیکخواه به‌عنوان مجری طرح و تهیه‌کننده حضور دارد.

در این اثر، آرین ناصری‌مهر، شروین حاجی‌آقاجانی، مبینا امین دهقان، مینا حیدری، مدیسا رژه، پویا حسینی، دلنیا نوربخش، کارن کاشانچی، بیسان احیایی، کوروش نعمتی، مانیا عرجی و ماهک گودرزی به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل نمایش «زمین ما» می‌توان به امید اسکندر آهنگساز، محمدرضا شریفی و علیرضا شریفی طراحان حرکت، علی سمایی طراح نور، آرین ناصری‌مهر طراح صحنه، روشنک کریمی طراح لباس و سازنده آکسسوار، صبا قدیمی طراح و سازنده عروسک؛ لیلا پریشان و حسین تبریزی طراحان گریم، هما نیکخواه طراح پوستر و بروشور و پرستو گلستانی ترانه‌سرا اشاره کرد.

نمایش «زمین ما» از یکشنبه ۳ آبان‌ در تالار هنر میزبان مخاطبان است.