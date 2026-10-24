به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، اظهار کرد: از ابتدای امسال با تلاش دهیاران، پیگیری بخشداران و همت بنیاد مسکن شهرستان و استان، ۱۲۴ هزار مترمربع آسفالت‌ریزی در ۲۱ روستا انجام شده است.

وی با اشاره به گستردگی این اقدامات افزود: خوشبختانه این طرح‌ها در همه پنج بخش شهرستان مشکین‌شهر اجرا شده و آسفالت‌ریزی معابر روستایی نقش مهمی در بهبود تردد و رفاه اهالی روستاها ایفا می‌کند.

فرماندار شهرستان مشگین‌شهر با اشاره به اعتبار هزینه‌شده ادامه داد: اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این پروژه‌ها توسط دهیاری‌ها و بنیاد مسکن، ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است.

بخشی در پایان یادآور شد: توسعه زیرساخت‌های روستایی از اولویت‌های شهرستان مشکین‌شهر است و تلاش می‌شود با همکاری دهیاری‌ها و بنیاد مسکن، روند آسفالت‌ریزی معابر روستایی در سایر روستاها نیز با جدیت ادامه یابد.