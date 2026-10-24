آمادگی جهاد کشاورزی اردبیل برای مقابله با تنش های آبی و پدیده النینو

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌حسین احدی‌عالی اظهار کرد: با هدف اجرای برنامه های ارتقای بهره وری استان و تبیین چالش مهم استان در بخش کشاورزی با اجرای برنامه ها و سیاست های درست سعی بر این است تا از منابع آب بیشترین بهره برداری را بکنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به ذخیره سازی ۲۷۰ میلیون مترمکعب منابع آبی استان در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: این امر به ارتقای بهره وری فیزیکی آب از ۱.۷ کیلوگرم در مترمکعب به ۲.۵ کیلوگرم در مترمکعب کمک می کند.

احدی‌عالی افزود: در ارزیابی شاخص های بهره وری فیزیکی آب اعداد قابل توجهی را در صرفه جوئی شاهد هستیم که از نظر حجم به اندازه سه برابر ظرفیت اسمی سد سبلان و ۴ برابر سد یامچی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: ما آمادگی کامل برای مواجهه با مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده النینو را در استان داریم تا با برنامه ریزی و اقدامات پیشگیرانه از خسارات احتمالی جلوگیری شود.

احدی‌عالی بهسازی و زهکشی راه های دسترسی باغات و گلخانه ها، آمادگی حفاظت و باغ و گلخانه در برابر سرما، تگرگ، باد و آبگرفتگی، تقویت سازه های گلخانه ای، تسریع در برداشت محصولات سردرختی و اقدامات پیشگیرانه علیه بیماری های متعدد را از جمله این برنامه ریزی ها عنوان کرد.

وی موضوع نگهداری مناسب محصول برداشت شده در انبارهای امن و مرتفع، آماده سازی سیستم زهکشی موقت، تخلیه اضطراری آب از گلخانه ها و باغات و مستندسازی خسارت برای بیمه ها و حمایت‌های دولتی را از دیگر برنامه ریزی ها عنوان کرد.

جشنواره نوآوران غذای ایران و مشارکت اردبیلی‌ها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به برگزاری اولین جشنواره ملی نوآوران غذای ایران با ارائه ایده های مناسب در تامین امنیت غذایی بیان کرد: این رویداد در رشته های نقاشی، پوستر، کاردستی، شعر، داستان کوتاه، کلیپ و آثار دستساز و مدرن و ... برگزار خواهد شد.

احدی‌عالی مخاطبان این جشنواره را کودکان و نوجوانان اعلام کرد و گفت: محورهای جشنواره محیط زیست مزرعه آینده من، آب برای غذای فردا، از آب تا سفره، هر دانه مهم است و کشاورزی برای اقلیم آینده تعیین شده است.