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۳ آبان ۱۴۰۵، ۷:۴۴

کشف پرونده سرقت ۳ میلیارد تومان طلا در مشهد

کشف پرونده سرقت ۳ میلیارد تومان طلا در مشهد

مشهد- فرمانده انتظامی کلان شهر مشهد گفت: با تلاش ماموران کلانتری سناباد پرونده سرقت ۳۰ میلیارد ریال طلا از یک خانه مسکونی در شهر مشهد کشف شد.

سرهنگ علیرضا حسینعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش سرقت طلا از یک خانه مسکونی در یکی از مناطق حوزه استحفاظی کلانتری سناباد، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی کلان شهر مشهد افزود: ماموران انتظامی در بررسی های اولیه مطلع شدند در نبود صاحبخانه سارقان با نفوذ به داخل خانه حدود ۱۲۰ گرم طلا به ارزش ۳۰ میلیارد ریال را سرقت کرده اند.

وی گفت: ماموران دایره تجسس کلانتری سناباد با بررسی دقیق محل جرم و تحقیقات میدانی تصاویری از ۲ زن در محدوده جرم بدست آورده و یکی از آن ها را پس از جمع آوری ادله و مستندات کافی با هماهنگی قضائی در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر کردند.

حسینعلی زاده گفت: متهم در بازجوئی های علمی پلیس به سرقت طلاهای موردنظر با همدستی فردی دیگر اعتراف که با راهنمایی متهمان طلاهای مسروقه کشف شد.

فرمانده انتظامی کلان شهر مشهد اظهار کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

کد مطلب 6988650

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