مشاور سابق اردوغان بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جمهوریت، دادستان کل استانبول درخواست بازداشت آرتان آیدین، نماینده سابق پارلمان ترکیه و مشاور سابق رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور را مطرح کرد.

روزنامه ترکیه ای جمهوریت گزارش داد که آیدین پس از بازداشت، برای بازجویی به استانبول منتقل شده است.

بر اساس این گزارش پس از بازجویی، دادستانی درخواست حبس آیدین را به دادگاه ارائه کرد و انتظار می رود دادگاه در ساعات آینده درباره این درخواست تصمیم گیری کند.

آرتان آیدین پیشتر نماینده حزب حاکم عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه بود. او از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، زمانی که رجب طیب اردوغان نخست وزیر بود، سمت مشاور ارشد سیاسی وی را برعهده داشت. آیدین از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ نیز در دوران نخست وزیری احمد داوود اوغلو در این سمت باقی ماند.

آیدین در چارچوب تحقیقات مربوط به پرونده فساد مالی مرتبط با تامین مالی صندوق های سرمایه گذاری بازداشت شده است.