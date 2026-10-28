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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

اجرای نمایش عروسکی «خمیازه» در مرکز تئاتر کانون

اجرای نمایش عروسکی «خمیازه» در مرکز تئاتر کانون

نمایش عروسکی «خمیازه» به کارگردانی زیبا برجی‌فلاح اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش عروسکی «خمیازه» به نویسندگی و کارگردانی زیبا برجی‌فلاح، ویژه خردسالان و کودکان، از ۸ آبان ۱۴۰۵ در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود.

این نمایش داستان دختربچه‌ای را روایت می‌کند که با همراهی پدر و مادرش و در دنیای بازی، خیال و عروسک‌ها، نخستین گام‌های استقلال را برمی‌دارد. او با تجربه کارهایی مانند خوابیدن در اتاق خود، مسواک زدن و غذا خوردن، به‌تدریج برای ورود به محیطی تازه و حضور در مهد کودک آماده می‌شود.

دختربچه در این مسیر با مفهوم «نخ عشق» آشنا می‌شود؛ پیوندی نامرئی که حتی هنگام دوری از پدر و مادر، ارتباط عاطفی او را با خانواده حفظ می‌کند.

زیبا برجی‌فلاح علاوه بر نویسندگی و کارگردانی، ترانه‌سرایی و طراحی لباس این نمایش را نیز بر عهده دارد. قاسم انصاری‌شاد و نگار تقوی بازیگران نمایش هستند و عطرین عظیمی به‌عنوان عروسک‌گردان و دستیار کارگردان حضور دارد.

مژده ذکریاپور طراح و سازنده عروسک، علی خاتمی آهنگساز و محمدرضا شاملوفرد طراح نور این اثر هستند. طراحی صحنه را زیبا برجی‌فلاح و ابوذر کریمی بر عهده دارند.

از دیگر عوامل نمایش می‌توان به مهناز احمدی (دوخت لباس)، نسرین فرح‌آبادی (طراحی پوستر)، سجاد هاشمی (ساخت عروسک پسربچه)، ابوذر کریمی و قاسم انصاری‌شاد (ساخت دکور) و میلاد جعفری (طراحی تیزر) اشاره کرد.

نمایش «خمیازه» از روز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ در پلاتو آیینه مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون واقع در تهران، بلوار کشاورز، خیابان حجاب، بوستان لاله روی صحنه می‌رود.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد مطلب 6992558

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