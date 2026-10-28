اجرای نمایش عروسکی «خمیازه» در مرکز تئاتر کانون

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش عروسکی «خمیازه» به نویسندگی و کارگردانی زیبا برجی‌فلاح، ویژه خردسالان و کودکان، از ۸ آبان ۱۴۰۵ در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود.

این نمایش داستان دختربچه‌ای را روایت می‌کند که با همراهی پدر و مادرش و در دنیای بازی، خیال و عروسک‌ها، نخستین گام‌های استقلال را برمی‌دارد. او با تجربه کارهایی مانند خوابیدن در اتاق خود، مسواک زدن و غذا خوردن، به‌تدریج برای ورود به محیطی تازه و حضور در مهد کودک آماده می‌شود.

دختربچه در این مسیر با مفهوم «نخ عشق» آشنا می‌شود؛ پیوندی نامرئی که حتی هنگام دوری از پدر و مادر، ارتباط عاطفی او را با خانواده حفظ می‌کند.

زیبا برجی‌فلاح علاوه بر نویسندگی و کارگردانی، ترانه‌سرایی و طراحی لباس این نمایش را نیز بر عهده دارد. قاسم انصاری‌شاد و نگار تقوی بازیگران نمایش هستند و عطرین عظیمی به‌عنوان عروسک‌گردان و دستیار کارگردان حضور دارد.

مژده ذکریاپور طراح و سازنده عروسک، علی خاتمی آهنگساز و محمدرضا شاملوفرد طراح نور این اثر هستند. طراحی صحنه را زیبا برجی‌فلاح و ابوذر کریمی بر عهده دارند.

از دیگر عوامل نمایش می‌توان به مهناز احمدی (دوخت لباس)، نسرین فرح‌آبادی (طراحی پوستر)، سجاد هاشمی (ساخت عروسک پسربچه)، ابوذر کریمی و قاسم انصاری‌شاد (ساخت دکور) و میلاد جعفری (طراحی تیزر) اشاره کرد.

نمایش «خمیازه» از روز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ در پلاتو آیینه مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون واقع در تهران، بلوار کشاورز، خیابان حجاب، بوستان لاله روی صحنه می‌رود.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.