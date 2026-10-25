انگلیس نخستین آزمایشگاه جلوگیری از پاندمی با هوش مصنوعی را می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این طرح بخشی از یک بسته سرمایه گذاری در هوش مصنوعی است.

دولت انگلیس ۱۰۰ میلیون پوند سرمایه گذاری می کند و شرکت های آنتروپیک و اوپن ای آی نیز تعهد کرده اند روی هم ۲۰۰ میلیون پوند برای نخستین نمونه از چنین آزمایشگاهی سرمایه گذاری کنند. این آزمایشگاه به توسعه اقدامات متقابل برای مبارزه با پاتوژن های جدید کمک می کند.

تاسیس آزمایشگاه مذکور در کنار تلاش های دولت انگلیس برای استفاده از هوش مصنوعی جهت حفاظت از منافع این کشور و ارتقای قابلیت های داخلی در میانه افزایش نگرانی ها درباره ریسک های پیشرفت فناوری بدون کنترل، انجام می شود.

هیلی جزئیات بیشتردرباره این طرح را در بودجه کشور که به گفته او رویکری کاملا انگلیسی نسبت به فناوری را نشان می دهد، اعلام می کند. این درحالی است که او نگرانی های طبقه کارگر درباره اوج گیری هوش مصنوعی را به رسمیت می شناسد.

کانیشکا نارایان وزیر هوش مصنوعی انگلیس نیز اعلام کرد این آزمایشگاه یک موسسه جهانی بزرگ جدید است که کارشناسی علمی برتر جهانی را برای ایمن نگه داشتن کشور فراهم می کند.

به عنوان بخشی وسیع تر از بسته مذکور، ۱۲۰ میلیون پوند دیگر در انستیتو امنیت هوش مصنوعی انگلیس برای توسعه استانداردهای جدید برای محافظت در مقابل ریسک های این فناوری سرمایه گذاری می شود. برنامه رئیس بخش مالی دولت انگلیس شامل تخصیص سالانه ۱۰ میلیون پوند به درک چگونگی تغییر صنعت هوش مصنوعی در میانه افزایش نگرانی ها درباره چشم انداز از بین رفتن مشاغل و شیوه ای است که انگلیس باید خود را برای مقابله با آن آماده کند.

به گفته هیلی یک مرکز جدید با نام «مرکز ملی مواجهه و آسیب‌پذیری بلادرنگ» (NERV) نیز با بودجه ۷۰ میلیون پوند راه‌اندازی خواهد شد. این مرکز از ابزارهای هوش مصنوعی برای شناسایی تهدیدهای سایبری در سراسر زیرساخت‌های حیاتی و اقتصاد انگلیس استفاده خواهد کرد.