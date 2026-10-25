عباسی: ۳۰۰ واحد مسکونی در پروژه «حیاط تهران» در حال تأمین است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عباسی در چهارصد و چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نمی دانیم چه مدتی تا پایان دوره باقی مانده است، اظهار کرد: می توانیم در شورا یک پروژه همکاری تعریف کنیم و به کارهای باقی مانده بپردازیم.

وی همچنین تصریح کرد: اگر با همین رویکرد پیش برویم می توانیم باقی مانده زمان را به اقدامات منحصر به فرد بپردازیم.

عباسی با بیان اینکه پروژه حیاط تهران در صحن شورا به تصویب رسید، تصریح کرد: این پروژه یکی از اقدامات درجه یک محسوب می شود و امروز که شهرداری برای شمیران نو برنامه ریزی می‌کند، تقریباً همین الگو پیاده سازی می‌شود. اگر بتوانیم پروژه را به اتمام برسانیم سکونتگاه های غیررسمی که در روددره اسلام آباد وجود دارند، به پروژه‌های باکیفیت و نوسازی شده منتقل می‌کنیم.

وی با اعلام اینکه ما در شورا تأکید داشتیم که حقوق ساکنان را به رسمیت می شناسیم، خاطرنشان کرد: امروز پروژه در فاز اول در سقف آخر قرار دارد و ۳۰۰ واحد در حال تأمین است که بخشی از نیاز جامعه هدف را تأمین خواهد کرد. موانع زمین‌های باقی مانده هم رفع شده است. درخواست بنده از شهرداری تهران ضمن تقدیر از سازمان نوسازی و شهرداری منطقه این است که پروژه را با سرعت پیش ببرند و فضای سبز آن منطقه را هم حفظ کنند.