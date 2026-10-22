به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات هفته نخست لیگ برتر فوتسال زنان کشور در فصل جدید با برگزاری دیدارهای دو گروه آغاز شد و تیم‌های مدعی در نخستین گام رقابت خود را برای کسب عنوان قهرمانی شروع کردند.



در یکی از دیدارهای مهم گروه نخست استقلال مدافع عنوان قهرمانی در رفسنجان مقابل مس این شهر نمایشی مقتدرانه داشت و موفق شد میزبان خود را با نتیجه پرگل ۱۲ بر صفر شکست دهد.



برای استقلال در این دیدار مهتاب بنایی (۲ گل)، مارال ترکمان (۳ گل)، محدثه محمدی، زیبا افروغ (۲ گل)، نسترن مقیمی، محدثه ابراهیمی و ستایش لطیفی گلزنی کردند. همچنین عالیه مرشد و مائده رجبی با گل‌های به‌خودی‌در ثبت این نتیجه پرگل نقش داشتند.



نتایج هفته نخست لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:



گروه اول:



*مس رفسنجان صفر - استقلال ۱۲

*پیشتازان خرم‌آباد صفر - پالایش نفت اصفهان ۴

*ملی حفاری اهواز - نفت امیدیه (لغو شد)



گروه دوم:



*پالایش نفت آبادان ۸ - پارسه کرمان صفر

*تکنیک برتر بابلسر صفر - فولاد هرمزگان ۶

*ابومسلم خراسان رضوی ۲ - نور ملارد ۳

*پلی وایتال دلیجان ۶ - سپاهان ۲