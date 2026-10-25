پیرهادی: بیش از ۳۰ کیلومتر شبکه انتقال آب در بوستان چیتگر اجرا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی در جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه می‌توانیم مسائل مهمی را در دستور جلسه شورا قرار دهیم، اظهار کرد: چرا مسائل امیدآفرین در صحن شورا مطرح نمی‌شود و برخی اعضای شورا نسبت به موضوعات بی اطلاع هستند.

وی افزود: امام شهیدمان بر امیدآفرینی تأکید داشتند و در این شرایط معاونین شهردار می توانند با ارائه گزارشات خود نشان دهند که در شرایط اقتصادی و جنگی، تا چه اندازه می توان برای مردم کار کرد.

پیرهادی با بیان اینکه ما نمی دانیم هیئت رئیسه جلسه تاکنون جلسه ای تشکیل داده است یا خیر؟، اظهار کرد: درخواست ما این است که هیئت رئیسه در این خصوص توضیح دهد.

وی افزود: شهردار منطقه ۲۲ چند بار این درخواست را داشت که در صحن شورا حضور یابد و در مورد وضعیت درختان بوستان جنگلی چیتگر توضیح دهد.

پیرهادی تأکید کرد: اقدامات زیادی در بوستان چیتگر انجام شده است. در سال‌های اخیر به دلیل بحران آب مدتی آب این بوستان قطع شد که به دلیل عدم تخصیص آب توسط وزارت نیرو بود. طرح علمی برای بوستان چیتگر آماده شده و این اولین طرح بعد از انقلاب است و توسط نخبگان کشور بررسی شده و بوستان های جنگلی ما برای اولین بار دارای طرح شدند.

وی اضافه کرد: بیش از ۳۰ کیلومتر شبکه انتقال آب اجرا شده و این اقدامی بود که باید در چند دهه انجام می شد اما در این دوره و در طول چند سال اجرا شده است. در طول دهه های اخیر شبکه انتقال و احداث مخازن مورد توجه نبوده و کاری نکردند و امروز می گویند: وامصیبتا.

پیرهادی گفت: برای اولین بار طرح جامع آب خام تدوین شده که ابهاماتی داشت و گفتیم اصلاحات صورت بگیرد و سپس در صحن مطرح شود.

وی با بیان اینکه طرح های بزرگی هر هفته به بهره برداری می رسد، یادآور شد: رئیس شورا هر هفته در این برنامه ها حضور دارد و درخواست می‌کنم در جلسات پنج دقیقه هم در مورد این طرح ها صحبت کند.