جای شاکی و متهم درباره درختان چیتگر عوض نشود 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید احمد علوی در تذکری در صحن شورا، با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی شهردار منطقه ۲۲ درباره وضعیت درختان بوستان چیتگر، اظهار کرد: اگر این گزارش زودتر در اختیار اعضای شورا و رسانه ها قرار می گرفت، امکان تبیین دقیق تر موضوع برای افکار عمومی فراهم می شد و اجازه داده نمی شد روایت های نادرست درباره این مسئله شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه وضعیت بوستان چیتگر یکی از دغدغه های جدی مدیریت شهری و شهروندان است، افزود: در حالی که در موضوع باغات و حفظ چند درخت، حساسیت های زیادی وجود دارد و گاهی تصمیمات مدیریت شهری با انتقادهای گسترده مواجه می شود، چگونه ممکن است درباره یک بوستان بزرگ که حاصل تلاش ادوار مختلف مدیریت شهری است، به موقع اقدام و اطلاع رسانی نشود؟

علوی با انتقاد از تغییر جایگاه شاکی و متهم در افکار عمومی تصریح کرد: امروز افرادی که در دوره مسئولیت خود با چنین مسائلی مواجه بوده اند، از تریبون رسانه ها عملکرد مدیریت شهری فعلی را در حوزه محیط زیست و حفاظت از باغات نقد می کنند؛ در حالی که لازم است ابتدا درباره آنچه در گذشته اتفاق افتاده و دلایل شکل گیری این وضعیت، توضیح روشن و دقیقی ارائه شود.

رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به گزارش های ارائه شده درباره آفت زدگی درختان بوستان چیتگر گفت: وقتی آفت به درختان سرایت می کند و جابه جایی یا اقدامات درمانی برای بخشی از آنها ضرورت پیدا می کند، باید موضوع را از منظر کارشناسی بررسی کرد. اگر این آفت از تعداد محدودی درخت آغاز شده و به بخش های گسترده تری از جنگل سرایت کرده است، باید مشخص شود چرا اقدامات لازم در زمان مناسب انجام نشده است.

وی ادامه داد: بوستان چیتگر برای رسیدن به وضعیت مطلوب به اقدامات کارشناسی، رسیدگی مستمر و گذشت زمان نیاز دارد. نمی توان نسبت به اتفاقی که در دوره های گذشته زمینه های آن شکل گرفته است بی تفاوت بود و در عین حال، تمام مسئولیت را متوجه مدیران فعلی کرد.

علوی با درخواست از دستگاه قضایی و مسئولان حوزه محیط زیست برای بررسی ابعاد این موضوع خاطرنشان کرد: از دادستانی محترم و مسئولان حوزه محیط زیست، حتی در دولت، درخواست می کنم بدون نگاه سیاسی، ابعاد این اتفاق و ترک فعل احتمالی را بررسی کنند تا مشخص شود چه اقداماتی باید انجام می شده و چرا به موقع انجام نشده است.

وی همچنین خطاب به فعالان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی و ستاد سمن های شهر تهران گفت: از دوستان و فعالان محیط زیست انتظار دارم اجازه ندهند با روایت های یک طرفه، جای شاکی و متهم در افکار عمومی تغییر کند. حفاظت از محیط زیست و سرمایه های طبیعی شهر باید فارغ از تعلقات سیاسی و دوره های مدیریتی، مطالبه ای مستمر و مبتنی بر واقعیت باشد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه دکتر خسروی تلاش کرده است گزارشی کارشناسی و به دور از ورود به مسائل سیاسی ارائه کند، گفت: کارکنان شهرداری در دوره های مختلف برای اداره شهر تلاش کرده اند، اما در کنار قدردانی از زحمات مجموعه مدیریت شهری، باید درباره تصمیمات مدیریتی و کوتاهی های احتمالی نیز پاسخگویی وجود داشته باشد.

علوی با انتقاد از اظهارنظرهای مکرر برخی مدیران ادوار گذشته درباره عملکرد مدیریت شهری فعلی تاکید کرد: کسانی که امروز عملکرد دوره فعلی را در زمینه محیط زیست و حفظ باغات نقد می کنند، باید درباره اتفاقاتی که در دوره مسئولیت خود رخ داده است نیز پاسخگو باشند.

وی گفت: موضوع بوستان چیتگر نباید به ابزاری برای تسویه حساب سیاسی تبدیل شود؛ بلکه باید با بررسی دقیق، مشخص شدن مسئولیت ها و اقدامات کارشناسی، برای صیانت از این سرمایه طبیعی تهران تلاش کرد.