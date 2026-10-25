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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

دستگیری دو سارق موتورسیکلت در میبد

دستگیری دو سارق موتورسیکلت در میبد

یزد- فرمانده انتظامی شهرستان میبد از دستگیری دو سارق موتورسیکلت و کشف یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ مهدی گلمحمدی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان میبد، مأموران پلیس تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز کردند.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی، دو سارق را شناسایی و دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد که سارقان آن را برای فروش قطعات، باز کرده بودند.

فرمانده انتظامی شهرستان میبد خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6989139

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