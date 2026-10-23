به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران روز (جمعه اول آبان‌) با برگزاری هفت دیدار از ساعت ۱۶ پیگیری می‌شود. هفته‌ای که در آن گهر زمین سیرجان برای حفظ صدرنشینی باید از قم عبور کند و دو تعقیب‌کننده اصلی این تیم پالایش نفت بندرعباس و پالایشگاه نفت شازند برای نزدیک ماندن به صدر جدول به دنبال کسب سه امتیاز خواهند بود.

در سوی دیگر تقابل گیتی‌پسند اصفهان با پالایش نفت اصفهان و رویارویی مس سونگون با سن‌ایچ ساوه نیز از جمله دیدارهای قابل‌توجه این هفته به شمار می‌روند.

در پایان هفته هشتم گهر زمین سیرجان با ۲۰ امتیاز صدرنشین است و پالایش نفت بندرعباس با ۱۷ امتیاز در رتبه دوم قرار دارد. پالایشگاه نفت شازند نیز با ۱۶ امتیاز جایگاه سوم را در اختیار گرفته تا رقابت در بالای جدول همچنان فشرده دنبال شود. حالا هر لغزش می‌تواند معادلات جدول را تغییر دهد و همین موضوع اهمیت امتیازهای هفته نهم را دوچندان می‌کند.

در یکی از دیدارهای مهم این هفته گهر زمین سیرجان میهمان دلسوختگان قم خواهد بود. صدرنشین لیگ که برای حفظ فاصله خود با رقبا به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارد در برابر تیمی قرار می‌گیرد که می‌تواند با استفاده از امتیاز میزبانی کار را برای سیرجانی‌ها دشوار کند. گهر زمین می‌داند که در رقابت نزدیک بالای جدول از دست دادن امتیاز می‌تواند فرصت را در اختیار تعقیب‌کنندگانش قرار دهد.

پالایش نفت بندرعباس نیز در خانه به مصاف پردیس شهید شیری می‌رود. بندرعباسی‌ها که با ۱۷ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارند امیدوارند با پیروزی در این مسابقه و لغزش احتمالی صدرنشین فاصله خود را کاهش دهند. پالایشگاه نفت شازند تیم سوم جدول نیز در دیداری خانگی میزبان نگین تندیس قرچک خواهد بود؛ مسابقه‌ای که برای شازندی‌ها فرصتی است تا ضمن تثبیت جایگاه خود همچنان در کورس رقابت با دو تیم بالای جدول باقی بمانند.

یکی دیگر از مسابقات مهم هفته تقابل گیتی‌پسند اصفهان و پالایش نفت اصفهان است دیداری که با توجه به برتری پرگل گیتی‌پسند در هفته گذشته مقابل سن‌ایچ ساوه و پیروزی پالایش نفت اصفهان برابر همین تیم در هفته‌های اخیر می‌تواند از جذابیت‌های خاص خود برخوردار باشد. هر دو تیم برای ادامه مسیر خود به امتیاز این مسابقه نیاز دارند و نتیجه آن می‌تواند بر شرایط هفته‌های آینده تأثیرگذار باشد.

در ساوه نیز سن‌ایچ میزبان مس سونگون خواهد بود. مس در هفته گذشته با درخشش فرهاد فخیم و ثبت هت‌تریک او برابر دائم‌پناه مشهد به پیروزی رسید و حالا به دنبال ادامه روند مثبت خود است. سن‌ایچ اما پس از شکست‌های اخیر برای بازگشت به شرایط مطلوب به نتیجه‌ای امیدوارکننده نیاز دارد.

در دو دیدار دیگر فولاد زرند ایرانیان برابر شهرداری ساوه قرار می‌گیرد و دائم‌پناه مشهد میزبان فولاد هرمزگان خواهد بود. این مسابقات نیز برای تیم‌هایی که به دنبال بهبود جایگاه خود هستند اهمیت زیادی دارد.

برنامه بازی‌های هفته نهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

*دلسوختگان قم- گهر زمین سیرجان

*پالایشگاه نفت شازند- نگین تندیس قرچک

*فولاد زرند ایرانیان- شهرداری ساوه

*سن ایچ ساوه- فوتسال مس سونگون

*دائم پناه مشهد- فولاد هرمزگان

*پالایش نفت بندرعباس- پردیس شهید شیری

*گیتی پسند- پالایش نفت اصفهان