  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۴

برد پرگل ایران مقابل برونئی در جام جهانی زیر ۱۵ سال

برد پرگل ایران مقابل برونئی در جام جهانی زیر ۱۵ سال

تیم ملی نونهالان ایران سومین بازی خود را در گروه R جام جهانی زیر ۱۵ سال مقابل حریف آسیایی‌ خود با برتری پرگل پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، تیم ملی فوتبال نونهالان ایران از ساعت ۱۶:۳۰ امروز(یکشنبه) سوممین بازی خود را در گروه R مسابقات جام جهانی زیر ۱۵ سال مقابل برونئی آغاز کرد.

این مسابقه در نهایت در پایان ۲ نیمه ۲۰ دقیقه‌ای با برتری ۶ بر صفر شاگردان مصطفی قنبرپور تمام شد. محمد مهدی کولیوند(۶ و ۱۲) علی اکبر قاسمی(۱۹) امیرعلی فتح آبادی(۲۳ و ۳۷) و رضا نوروزی(۳۳) گلزنان تیم زیر ۱۵ سال کشورمان بودند.

سعید مقدسی، طاها طالبی، مهدی دهقان، امیرمحمد مشفقی، مهدی کولیوند، علی اکبر قاسمی، حسام احمدلو و متین چشمی ترکیب ابتدایی ۸ نفره تیم ایران را تشکیل دادند.

نونهالان ایران پس از برتری ۶ بر صفر مقابل گویان و برونئی و شکست ۳ بر یک از بوسنی، از ساعت ۹ فردا(دوشنبه) در چهارمین بازی خود را مقابل ویتنام برگزار می‌کنند.

کد مطلب 6989551

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها