الحاق ۳۷۳ هکتار به طرح بهبهان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: در جلسه امروز چند موضوع مطرح شد که یکی از موضوعات، مسئله ایل‌راه‌هایی است که جامعه عشایری و کوچ‌نشینان از آن استفاده می‌کنند و چهار هزار و ۲۶۹ کیلومتر ایل‌راه در استان داریم.

استاندار خوزستان با اشاره به مصوبات مربوط به ایل‌راه‌ها افزود: قرار بر این شد که اگر سازه‌ای در این مسیر ساخته می‌شود یا جاده‌ای کشیده می‌شود به گونه‌ای باشد که به تردد عشایری که ییلاق و قشلاق می‌کنند آسیبی وارد نشود.

وی با اشاره به طرح جامع بهبهان تصریح کرد: موضوع دوم، طرح تفصیلی و طرح جامع بهبهان بود که با توجه به طرح توجیهی ارائه‌شده، ۳۷۳ هکتار به مجموعه این طرح اضافه شد که این الحاق، امکان ایجاد فرصت برای طرح جوانی جمعیت و سایر امکانات مرتبط با حوزه شهری را فراهم می‌کند.

موالی‌زاده با اشاره به طرح‌های سرمایه‌گذاری بررسی‌شده بیان کرد: ۱۱ مورد طرح سرمایه‌گذاری پیشنهادی کارگروه زیربنایی و همچنین طرح‌های روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست و ۲۵ مورد طرح سرمایه‌گذاری پنجره واحد زمین را داشتیم که مصوبات آن‌ها ابلاغ شد.

استاندار خوزستان با اشاره به مصوبات کارگروه آموزش و پژوهش اظهار داشت: مصوبات جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری نیز ابلاغ شد و مورد تأکید قرار گرفت.

وی با اشاره به فاز دوم فولاد شادگان گفت: نکته آخر، فاز دوم فولاد شادگان بود که کلاف‌هایی تولید می‌کند و ظرفیت اشتغال حدود ۹۰۰ نفر را ایجاد خواهد کرد و یک سرمایه‌گذار چینی در این مجموعه سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

موالی‌زاده با تأکید بر ملاحظات زیست‌محیطی اظهار کرد: طبیعتاً ملاحظات محیط زیستی نیز در این پروژه مد نظر قرار خواهد گرفت و این سرمایه‌گذاری باعث می‌شود ظرفیت تولید و ظرفیت اشتغال ما در آن منطقه افزایش یابد و این مجموعه نکاتی بود که در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان امروز مطرح شد.