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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۲

«حسین یکتا» با معتمدان و ریش سفیدان شهرستان زاهدان دیدار کرد

«حسین یکتا» با معتمدان و ریش سفیدان شهرستان زاهدان دیدار کرد

زاهدان- راوی دفاع مقدس، به همراه فرمانده انتظامی سیستان‌وبلوچستان با اعضای شورای معتمدین زاهدان دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا، و محمدرضا اسحاقی، فرمانده انتظامی سیستان‌وبلوچستان، شامگاه یکشنبه در دیدار با اعضای شورای معتمدین زاهدان در منطقه شیرآباد، درباره راهکارهای تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش مشارکت مردم در تأمین امنیت گفت‌وگو کردند.

در این نشست، بر نقش معتمدان، بزرگان و ریش‌سفیدان در گسترش تعامل میان مردم و مسئولان، تقویت وحدت اجتماعی و کمک به حل مسائل و دغدغه‌های محلی تأکید شد.

راوی دفاع مقدس، همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و افزایش همکاری میان اقشار مختلف جامعه را از عوامل مؤثر در تحکیم همبستگی اجتماعی و ارتقای امنیت پایدار عنوان کرد.

کد مطلب 6989668

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