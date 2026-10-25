«حسین یکتا» با معتمدان و ریش سفیدان شهرستان زاهدان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا، و محمدرضا اسحاقی، فرمانده انتظامی سیستان‌وبلوچستان، شامگاه یکشنبه در دیدار با اعضای شورای معتمدین زاهدان در منطقه شیرآباد، درباره راهکارهای تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش مشارکت مردم در تأمین امنیت گفت‌وگو کردند.

در این نشست، بر نقش معتمدان، بزرگان و ریش‌سفیدان در گسترش تعامل میان مردم و مسئولان، تقویت وحدت اجتماعی و کمک به حل مسائل و دغدغه‌های محلی تأکید شد.

راوی دفاع مقدس، همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و افزایش همکاری میان اقشار مختلف جامعه را از عوامل مؤثر در تحکیم همبستگی اجتماعی و ارتقای امنیت پایدار عنوان کرد.