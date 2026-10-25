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۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۲۶

اجرای سرود ۱۰۰۰نفری دانش‌آموزان در مراسم ۱۳ آبان نظرآباد

اجرای سرود ۱۰۰۰نفری دانش‌آموزان در مراسم ۱۳ آبان نظرآباد

نظرآباد _ فرماندار نظرآباد از برنامه‌ریزی برای اجرای سرود هزارنفری دانش‌آموزان و برپایی غرفه‌های فرهنگی و تبیینی در مراسم ۱۳ آبان با هدف افزایش مشارکت مردمی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان شهرستان نظرآباد در نشست هماهنگی مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، اجرای سرود هزارنفری دانش‌آموزان، برپایی غرفه‌های فرهنگی و اجرای برنامه‌های ویژه نسل جوان را بررسی کردند.

نشست هماهنگی مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور قدرت‌الله شمیرانی فرماندار نظرآباد، حجت‌الاسلام حسینی امام جمعه شهرستان، و اعضای جلسه برگزار شد.

در این نشست، برنامه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی مراسم ۱۳ آبان بررسی شد. اجرای سرود هزارنفری دانش‌آموزان، برپایی غرفه‌های فرهنگی و تبیینی با محوریت وقایع تاریخی این روز و اجرای برنامه‌های ویژه نسل جوان از جمله محورهای مطرح‌شده بود.

شمیرانی در این نشست بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و آموزشی و تقسیم کار مشخص برای برگزاری مراسم تأکید کرد.

استفاده از ظرفیت مدارس، تشکل‌های مردمی و مجموعه‌های فرهنگی شهرستان و افزایش مشارکت دانش‌آموزان و دانشجویان نیز از محورهای مورد تأکید در این جلسه بود.

کد مطلب 6989688

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