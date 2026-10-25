به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان شهرستان نظرآباد در نشست هماهنگی مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، اجرای سرود هزارنفری دانش‌آموزان، برپایی غرفه‌های فرهنگی و اجرای برنامه‌های ویژه نسل جوان را بررسی کردند.

نشست هماهنگی مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور قدرت‌الله شمیرانی فرماندار نظرآباد، حجت‌الاسلام حسینی امام جمعه شهرستان، و اعضای جلسه برگزار شد.

در این نشست، برنامه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی مراسم ۱۳ آبان بررسی شد. اجرای سرود هزارنفری دانش‌آموزان، برپایی غرفه‌های فرهنگی و تبیینی با محوریت وقایع تاریخی این روز و اجرای برنامه‌های ویژه نسل جوان از جمله محورهای مطرح‌شده بود.

شمیرانی در این نشست بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و آموزشی و تقسیم کار مشخص برای برگزاری مراسم تأکید کرد.

استفاده از ظرفیت مدارس، تشکل‌های مردمی و مجموعه‌های فرهنگی شهرستان و افزایش مشارکت دانش‌آموزان و دانشجویان نیز از محورهای مورد تأکید در این جلسه بود.