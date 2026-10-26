به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دارالقرآن الکریم میزبان مدیران و نمایندگان شبکه‌های مختلف رادیویی کشور بود. این نشست با هدف بررسی زمینه‌های همکاری برای اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» و گسترش حضور محتوای قرآنی در برنامه‌های رادیویی برگزار شد.

در آغاز این برنامه، حاضران از معاونت نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم، مستقر در سازمان دارالقرآن الکریم، بازدید کردند و با بخشی از فعالیت‌ها و فرایندهای این معاونت آشنا شدند. پس از ذکر توسل به مناسبت ایام، حجت‌الاسلام والمسلمین علی تقی‌زاده، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، درباره ظرفیت‌های همکاری سخن گفت و بر انتخاب دقیق آیات متناسب با نیازهای روز جامعه، حفظ اتقان و پشتوانه تفسیری در تولیدات رسانه‌ای و پرهیز از سطحی‌نگری در انتقال مفاهیم قرآنی تاکید کرد.

صلح‌جو، مدیر رادیو قرآن و دبیر شورای قرآن معاونت صدا، به‌همراه نمایندگان ۱۵ شبکه رادیویی در این نشست حضور داشتند.

حاضران بر اهمیت هم‌افزایی میان شبکه‌های رادیویی و ارائه تصویری هماهنگ از فعالیت‌های قرآنی تاکید کردند. در این چارچوب، استفاده از قالب‌ها و بیان‌های متنوع برای رساندن پیام آیات به مخاطبان، متناسب با ویژگی‌های هر شبکه، از محورهای گفتگو بود.

فراهانی در توضیح برنامه معاونت صدا اعلام کرد که اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» از ابتدای ماه رجب آغاز می‌شود و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت. بر اساس این برنامه، در ماه‌های رجب و شعبان، ۶۰ آیه منتخب مبنای تولید محتوای قرآنی قرار می‌گیرد و پخش آیتم‌های روزانه شامل تلاوت و ترجمه آیه با رویکرد تفسیری، همراه با طراحی پرسش‌های پیامکی، پیش‌بینی شده است.

برای ماه مبارک رمضان نیز تولید برنامه‌های کوتاه در زمان‌های سحر و افطار، با محوریت آیات منتخب از جزء روزانه قرآن کریم و بیان نکات کاربردی آنها، در برنامه قرار دارد. همچنین بنا بر اعلام دبیر شورای تخصصی قرآن معاونت صدا، محتوای برنامه‌ها و آیات مورد استفاده در شبکه‌های تخصصی با ماموریت آنها تناسب خواهد داشت؛ از جمله شبکه‌های سلامت و اقتصاد که می‌توانند به آیات مرتبط با حوزه فعالیت خود بپردازند.

استفاده از تولیدات دبیرخانه نهضت ملی زندگی با آیه‌ها، از جمله نمایش‌های رادیویی، پادکست‌ها، همخوانی‌های قرآنی و فرازهای تلاوت همراه با ترجمه، از دیگر زمینه‌های همکاری است. این آثار می‌تواند متناسب با موضوع برنامه‌ها و ظرفیت پخش هر شبکه در اختیار تولیدکنندگان برنامه‌های رادیویی قرار گیرد.

در نشست همچنین ظرفیت‌هایی مانند تولید تیزرهای صوتی، تامین محتوای مکتوب برای آیات منتخب، استفاده از تولیدات پیشین و برگزاری مسابقه‌های مرتبط با آیات مطرح شد. پیگیری جزئیات اجرایی و هماهنگی میان دو مجموعه نیز به عنوان ضرورتی برای پیشبرد همکاری‌ها مورد تاکید قرار گرفت.

در پایان، بر ادامه تعامل کارشناسی میان سازمان دارالقرآن الکریم و معاونت صدا و بررسی متناسب‌سازی محتوا با نیازهای شبکه‌های مختلف تاکید شد.