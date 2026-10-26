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۴ آبان ۱۴۰۵، ۹:۰۱

گزینه دولت ترامپ برای پُست دبیرکل سازمان ملل کیست؟

گزینه دولت ترامپ برای پُست دبیرکل سازمان ملل کیست؟

وال استریت ژورنال به گزینه مد نظر دولت ترامپ برای تصدی پست دبیرکلی سازمان ملل اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت ترامپ، ویکتور اوربان نخست وزیر سابق مجارستان را گزینه مطلوب تصدی پست دبیرکلی سازمان ملل می داند.

بر اساس این گزارش، منابع مذکور مدعی شدند که این نامزد ممکن است از حمایت های روسیه و چین نیز برخوردار باشد.

در این گزارش آمده است که احتمالا اوربان حمایت ۱۰ عضو شورای امنیت از میان ۱۵ عضو را به دست می آورد. لازم به ذکر است که اوربان یکی از متحدان اصلی ترامپ در اروپا به شمار می آمد که در انتخابات جدید مجارستان از قدرت کنار گذاشته شد.

دوره آنتونیو گوترش دبیرکل کنونی سازمان ملل در ۳۱ دسامبر سال جاری به پایان خواهد رسید. از میان نامزدهای تصدی این پست می توان به رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، ربکا گرینسپن دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، ماریا فرنانداندا اسپینوزا گارسس وزیر امور خارجه و دفاع پیشین اکوادور، کارولین رودریگز بیرکت نماینده دائم گویان در سازمان ملل، ایوون باکی سفیر پیشین اکوادور در آمریکا و فرانسه، اولارا اوتون ‌نو نماینده پیشین اوگاندا در سازمان و لانا زکی نصیبه وزیر اماراتی اشاره کرد.

کد مطلب 6990006

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    نظرات

    • IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۴
      0 0
      پاسخ
      پس خوش رقصی ومزدجاسوسی گروسی برای آمریکا واسراییل واروپادرایجادجنگ و حمله به ایران چه میشود این غرب نامرد چقدرمهره سوزی می کند،پهلوی،صدام،قزافی،زنسکی،گروسی وغیره

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