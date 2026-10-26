جابجایی ۴.۷ میلیون مسافر در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، فواد غزیعلی پیش از ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات آمارهای عملکردی بخش حمل‌ونقل مسافر اظهار کرد: با تلاش فعالان و دست‌اندرکاران حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای استان و نظارت‌های مستمر بر عملکرد شرکت‌ها و ناوگان، در هفت ماهه نخست سال جاری چهار میلیون و ۷۹۸ هزار و ۶۵۰ مسافر از مبدأ استان جابجا شده‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد ۲۴.۲ درصدی است.

وی با اشاره به آمار کل سفرهای انجام‌شده در این مدت افزود: در بازه زمانی یادشده، انجام ۶۰۷ هزار و ۹۳۶ سفر توسط ناوگان عمومی مسافری استان به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل، با افزایش قابل توجه ۳۴.۸ درصدی همراه بوده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در ادامه به تفکیک آمارهای درون‌استانی و برون‌استانی پرداخت و تصریح کرد: از مجموع مسافران جابجا شده در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۵، سهم مسافران درون‌استانی چهار میلیون و ۴۹ هزار و ۳۹۳ نفر و سهم مسافران برون‌استانی ۷۴۹ هزار و ۲۵۷ نفر بوده است.

غزیعلی بیان کرد: در بخش تفکیک تعداد سفرها نیز، ۵۵۴ هزار و ۴۲۲ سفر درون‌استانی و ۵۳ هزار و ۵۱۴ سفر برون‌استانی در سیستم‌های نظارتی و پایانه‌های مسافری استان به ثبت رسیده است که این اداره‌کل با تمام توان برای ارتقای ضریب ایمنی، بهبود کیفیت خدمات و پاسخگویی به تقاضای سفر شهروندان و مسافران استان تلاش می‌کند.