به گزارش خبرنگار مهر، امید سلیمی پیش از ظهر دوشنبه در جریان بازدید از طرح‌های نیمه‌تمام شهرک صنعتی سرنجیانه اظهار کرد: تکمیل واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی و فراهم کردن شرایط آغاز فعالیت آن‌ها، نقش مهمی در توسعه تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان دارد.

وی با اشاره به بازدید از واحدهای بسته‌بندی تخم‌مرغ، تولید پنیر پیتزا و طرح‌های نگهداری و ذخیره‌سازی میوه با فناوری انجماد سریع (IQF) افزود: وضعیت پیشرفت این طرح‌ها و موانع موجود برای تکمیل آن‌ها باید به‌صورت میدانی بررسی و برای رفع مشکلات، اقدامات لازم انجام شود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به بازدید از واحدهای قطعه‌بندی و فرآوری گوشت، مرغ و ماهی و بسته‌بندی ادویه‌جات عنوان کرد: تسهیل روند تکمیل واحدهای در حال ساخت، نیازمند پیگیری مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط است.

سلیمی با تأکید بر نقش بانک‌های عامل در تأمین منابع مالی این طرح‌ها گفت: انتظار می‌رود بانک‌های عامل استان با تسریع در روند پرداخت تسهیلات، زمینه تکمیل و بهره‌برداری از این واحدها را فراهم کنند تا طرح‌های نیمه‌تمام هرچه زودتر وارد چرخه تولید و اشتغال شوند.

در این بازدید، چوبتاشان، معاون مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی نیز با بررسی وضعیت فنی تجهیزات و زیرساخت‌های طرح‌ها، بر ضرورت تسریع در عملیات تکمیل واحدهای در حال ساخت تأکید کرد.