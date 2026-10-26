تشکیل کارگروه ویژه برای حفاظت از منابع تأمین آب شرب یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای یزد، جواد محجوبی در حاشیه نشست شورای آب استان که به ریاست استاندار یزد و با حضور اعضای این شورا در موزه آب برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت راهبردی این محدوده در تأمین آب شرب شهر یزد، بر اساس دستور استاندار مقرر شد کارگروه ویژه‌ای برای شناسایی و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، به‌ویژه در محدوده فعالیت‌های گلخانه‌ای، کشاورزی و صنعتی، تشکیل شود و اقدامات حفاظتی را پیگیری کند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آب مورد نیاز شهر یزد از این محدوده تأمین می‌شود، افزود: در این نشست، روند تغییرات کمی و کیفی منابع آب زون یزدگرد طی حدود ۲۵ سال گذشته و عوامل مؤثر بر کاهش ظرفیت و افت کیفیت آن بررسی شد.

محجوبی ادامه داد: کاهش کمیت و افت کیفیت منابع آب این محدوده طی سال‌های گذشته، صیانت از این زون راهبردی و تأمین پایدار آب شرب شهر یزد را به ضرورتی جدی تبدیل کرده و این موضوع به اقدامات هماهنگ دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

ساماندهی قنوات متروکه و مقابله با تخلیه فاضلاب

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد، بررسی وضعیت قنوات متروکه در شهرستان‌های اردکان، میبد و یزد را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد و گفت: تخلیه فاضلاب انسانی در برخی از این قنوات، علاوه بر ایجاد مخاطرات زیست‌محیطی و بهداشتی، خطر ریزش و مشکلات ایمنی را نیز به همراه دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اردکان با محوریت مردم محلی و همراهی دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: تجربه این شهرستان در ساماندهی این معضل، در نشست شورای آب ارائه شد و مقرر شد به‌عنوان الگویی برای سایر شهرستان‌های دارای شرایط مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

محجوبی تأکید کرد: مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در کاهش مخاطرات ناشی از تخلیه فاضلاب در قنوات متروکه و حفاظت از محیط‌زیست و منابع آب استان نقش مؤثری داشته باشد.

سامانه ۳۱۰۷۷ برای گزارش چاه‌های غیرمجاز

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در حفاظت از منابع آب زیرزمینی استان، از شهروندان خواست اطلاعات خود درباره چاه‌های غیرمجاز را از طریق سامانه تلفنی ۳۱۰۷۷ به این شرکت اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی، به‌ویژه درباره چاه‌های غیرمجاز فعال در محیط‌های بسته صنعتی و گلخانه‌ای، می‌تواند به شناسایی تخلفات و تقویت اقدامات حفاظتی کمک کند.

محجوبی در پایان با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آب به‌عنوان سرمایه‌ای بین‌نسلی گفت: صیانت از منابع آب و تضمین پایداری تأمین آب شرب، نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول و مشارکت آگاهانه مردم است.