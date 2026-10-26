به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در پی افزایش تنش ها در منطقه، خواستار خودداری طرف‌ها از ازسرگیری جنگ در خاورمیانه شد.

گوترش در جریان سفر به قاهره، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: می‌خواهم پیامی صریح و روشن بدهم: ما به حداکثر خویشتن‌داری و راه‌حل‌های دیپلماتیک نیاز داریم.

او هشدار داد: اگر تهدیدهای نظامی که اکنون شاهد آن هستیم به تشدید گسترده و متقابل تنش‌ها منجر شود، اوضاع منطقه ممکن است از کنترل خارج شود.

دبیرکل سازمان ملل همچنین تأکید کرد حقوق و آزادی‌های کشتیرانی مطابق با قوانین بین‌المللی باید به‌طور کامل در تنگه هرمز و باب‌المندب و مناطق پیرامونی آن‌ها احیا شود.

گوترش همچنین از نقش مصر در کمک به «ایجاد شرایط لازم برای گفت‌وگو میان آمریکا و ایران» تمجید کرد.