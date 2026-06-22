به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان گیلانغرب عصر دوشنبه به ریاست حشمت رضایی، فرماندار این شهرستان و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد و آخرین وضعیت طرح‌های اشتغال‌زایی، روند پرداخت تسهیلات و برنامه‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار گیلانغرب در این نشست با اشاره به اهمیت صیانت از منابع عمومی، اظهار کرد: تسهیلات اشتغال‌زایی از محل بیت‌المال تأمین می‌شود و همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل موظفند بر نحوه هزینه‌کرد این منابع نظارت کامل داشته باشند و هیچ‌گونه انحراف از اهداف تعیین‌شده پذیرفتنی نیست.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در هدایت و نظارت بر طرح‌های اشتغال‌زایی، افزود: از مرحله تشکیل پرونده تا اجرای کامل طرح، دستگاه‌های تخصصی مسئولیت مستقیم دارند و بانک‌ها نیز باید ضمن رعایت کامل ضوابط قانونی، تنها نسبت به پرداخت تسهیلات طرح‌های واجد شرایط اقدام کنند.

رضایی با اشاره به نقش کارگروه‌های نظارتی در رصد مستمر اجرای طرح‌ها، تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا انحراف، ابتدا اصلاحات لازم انجام خواهد شد و چنانچه امکان اصلاح وجود نداشته باشد، روند پرداخت متوقف و منابع به چرخه بازگردانده می‌شود.

فرماندار گیلانغرب همچنین بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های متقاضیان تسهیلات تأکید کرد و گفت: بانک‌های عامل باید پس از تکمیل مدارک، حداکثر ظرف دو هفته نسبت به بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌ها اقدام کنند تا متقاضیان با تأخیرهای طولانی مواجه نشوند.

وی توسعه اشتغال را نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی دانست و خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌ها باید متناسب با مأموریت خود، طرح‌های اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و زیرساختی را به کارگروه ارائه کنند. همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌ها و مزارع خورشیدی، می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی، به توسعه پایدار شهرستان نیز کمک کند.

در پایان این نشست، ۱۴ طرح اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دامپروری، مرغداری و آبزی‌پروری با مجموع اعتبار ۵۴ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان به تصویب اعضای کارگروه رسید که با اجرای آن‌ها، زمینه اشتغال مستقیم ۱۶ نفر در شهرستان گیلانغرب فراهم خواهد شد.