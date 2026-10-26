فرماندار سنندج: پارسا محمدی شادی را به مردم هدیه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی شامگاه دوشنبه در مراسم استقبال از پارسا محمدی، قهرمان والیبال نشسته بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ژاپن، کسب این افتخار را مایه خوشحالی و سربلندی مردم دانست و از تلاش این ورزشکار برای اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.

وی با اشاره به عملکرد مجموعه ورزش و جوانان کردستان در شرایط خاص کشور اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط موجود، اقدامات مناسبی در زمینه اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه فضاهای ورزشی و ایجاد زیرساخت‌های جدید انجام شده است که نشان‌دهنده تلاش مدیران و مجموعه دست‌اندرکاران این حوزه است.

فرماندار سنندج با اعلام حمایت از برنامه‌های توسعه ورزش در شهرستان افزود: فرمانداری با تمام توان در کنار مجموعه ورزش و جوانان خواهد بود تا زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی و دسترسی ورزشکاران به امکانات مناسب فراهم شود.

سجادی با اشاره به خوشحالی مردم از کسب مدال طلای پارسا محمدی عنوان کرد: موفقیت این قهرمان موجب شادی همه مردم شده است، اما بدون تردید پدر و مادر او بیش از هر کس دیگری از این افتخار خوشحال هستند.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌ها و همراهی خانواده این ورزشکار، موفقیت محمدی را افتخاری برای مردم سنندج دانست و بر ضرورت توجه به قهرمانان و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی تأکید کرد.