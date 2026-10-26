  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲

۲۴۰ شب میدان‌داری مردم یاسوج در سنگر خیابان

۲۴۰ شب میدان‌داری مردم یاسوج در سنگر خیابان

یاسوج-میدان‌داری مردم یاسوج به دویست و چهلمین شب رسید.

دریافت 160 MB
کد مطلب 6990893

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها