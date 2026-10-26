https://mehrnews.com/x3drGj ۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲ کد مطلب 6990893 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲ ۲۴۰ شب میدانداری مردم یاسوج در سنگر خیابان یاسوج-میدانداری مردم یاسوج به دویست و چهلمین شب رسید. دریافت 160 MB کد مطلب 6990893 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی یاسوج جنگ رمضان
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