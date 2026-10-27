به گزارش خبرگزاری مهر، حمید غیبی اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های مشترک و دوره‌ای از واحدهای عرضه مواد غذایی در این شهرستان، حدود ۴ تن مواد غذایی فاقد شرایط بهداشتی و تاریخ‌گذشته شناسایی و پس از خارج شدن از چرخه عرضه، طبق ضوابط قانونی امحا شد.

وی افزود: این بازرسی‌ها با هدف صیانت از سلامت مردم، نظارت بر کیفیت مواد غذایی و پیشگیری از عرضه محصولات غیربهداشتی انجام شده و در مناسبت‌هایی مانند نوروز و ماه مبارک رمضان و همچنین در طول سال در دستور کار قرار دارد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهرنگ با اشاره به مشارکت دستگاه‌های نظارتی در این طرح تصریح کرد: بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان با همکاری نماینده دادستان، بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت، پلیس اماکن، اتاق اصناف و شهرداری، واحدهای فروشگاهی و مراکز عرضه مواد غذایی را مورد بازرسی قرار دادند.

غیبی با تأکید بر استمرار نظارت‌ها بیان کرد: بازرسی از مراکز عرضه مواد غذایی به مناسبت‌های خاص محدود نیست و به‌صورت مستمر و دوره‌ای در نقاط مختلف شهرستان انجام می‌شود تا از عرضه مواد غذایی ناسالم جلوگیری و شرایط بهداشتی بازار کنترل شود.

وی خاطرنشان کرد: همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه برخورد قانونی با متصدیان متخلف و خارج کردن مواد غذایی غیرقابل مصرف از چرخه عرضه را فراهم می‌کند و نقش مهمی در حفظ سلامت مصرف‌کنندگان دارد.