به گزارش خبرنگار مهر، مهراب داوری صبح دوشنبه در آیین نواختن زنگ پدافند غیرعامل در دبیرستان نمونه دولتی طالقانی تبریز، با تشریح مفهوم پدافند و تفاوت پدافند عامل و غیرعامل اظهار کرد: پدافند به معنای دفاع در برابر حمله است؛ پدافند عامل با ابزارهای نظامی برای مقابله با تهاجمات انجام می‌شود، اما پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی را شامل می‌شود که برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل به تهدیدات انسان‌ساخت و طبیعی محدود نمی‌شود، افزود: بسیاری از اقداماتی که در زندگی روزمره انجام می‌دهیم، می‌تواند در چارچوب پدافند غیرعامل قرار گیرد. تحصیل و کسب دانش نیز دانش‌آموزان را در برابر جهل و ناآگاهی محافظت می‌کند و از این منظر، علم‌آموزی یکی از مصادیق پدافند غیرعامل است.

معاون امنیتی انتظامی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به تقابل جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های استکباری عنوان کرد: از دلایل دشمنی با جمهوری اسلامی، استقلال کشور و نپذیرفتن سلطه است. ایران با تکیه بر دانش بومی به توانمندی‌هایی در حوزه انرژی هسته‌ای و فناوری‌های دفاعی دست یافته است، اما دشمن این اقتدار را برنمی‌تابد.

داوری با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در صیانت از کشور و نظام جمهوری اسلامی، گفت: مسئولیت نسل جوان در این زمینه سنگین و ارزشمند است و غفلت از آن می‌تواند پیامدهایی داشته باشد که جبرانشان دشوار باشد.

وی با بیان اینکه کشور برای تأمین امنیت باید بر توانمندی‌های داخلی تکیه کند، ادامه داد: اگر می‌خواهیم در برابر تهدیدات از توان دفاعی مؤثر برخوردار باشیم، باید خود را به علم و دانش مجهز کنیم.

معاون امنیتی انتظامی استاندار آذربایجان‌شرقی، علم و دانش و حضور جوانان در عرصه‌های مختلف را از عوامل تقویت بازدارندگی کشور دانست و خاطرنشان کرد: برای تأمین امنیت و آرامش دانش‌آموزان در مدارس هزینه‌های زیادی صرف می‌شود و نیروهای مسلح نیز با آمادگی و فداکاری از خاک کشور و امنیت مردم دفاع می‌کنند.