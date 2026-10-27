مدل جدید و ارزان تر چت جی پی تی برای فعالیت های سخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این مدل روی فعالیت هایی متمرکز است که نیازمند استدلال بصری و تعامل با اپلیکیشن های دسکتاپ هستند. عرضه مدل مذکور مزایای زیادی در زمینه دقت اطلاعاتی و توانایی کدنویسی بهتر نسبت به GPT-۵.۶ Terra دارد.

مدل جدید فعالیت هایی را هدف گرفته که کسب وکارها می خواهند بدون پرداخت بهای مدل های پرمیم انجام دهند. این موارد شامل پردازش صورتحساب ها و تفسیر نقشه های فنی است. اوپن ای آی اعلام کرده مدل ها می توانند فعالیت های حرفه ای سخت را با کسری از هزینه نسخه های گرانتر انجام دهند.

جی پی تی ۶.۱ ترا بهبود قابل توجهی در زمینه Last Exam عامل هوش مصنوعی، یک بنچمارک که فعالیت های حرفه ای پیچیده را پوشش می دهد، داشت. چالش ها شامل تبدیل نقشه های معماری به مدل های سه بعدی و مستند کردن فیلم های ثبت شده توسط فرد برای تیم های مرمت.

در سطح استدلال متوسط، مدل ترا در مقایسه با جی پی تی ۵.۶ ترا امتیازی ۱۵ واحد درصد بالاتر کسب کرد. اوپن ای آی این بهبود را با هزینه‌ای در حدود یک‌سوم هزینه مدل قبلی به دست آورد.

همچنین، عملکرد ترا در آزمون معیار با عملکرد جی پی تی ۶ آسترا برابری کرد، در حالی که هزینه هر توکن آن تقریباً یک‌دهم قیمت مدل مذکور بود.

سرعت نیز مزیت دیگری برای ترا به شمار می‌رود. به گفته اوپن ای آی، این مدل وظایف را بیش از سه برابر سریع‌تر از جی پی تی ۶ آسترا و جی پی تی ۶.۱ سول انجام می‌دهد.

همچنین، در بالاترین سطح تلاش برای استدلال، هزینه انجام وظایف با ترا تقریبا ۹ برابر کمتر از کلاود اوپوس ۵.۵ است.