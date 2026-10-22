به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر با همکاری رادیو نمایش و مجموعه تئاتر شهر تازه ترین نشست از سلسله نشست های سومین دوره نقد و بررسی کتاب را به نشست تخصصی کتاب «سیاه بازی- درآمدی بر پیدایش و سیر دگرگونی» به نویسندگی رحمت امینی مدرس دانشگاه، نویسنده و کارگردان تئاتر اختصاص داده است.

سخنرانی علی شمس نویسنده، کارگردان و پژوهشگر تئاتر با حضور داود داداشی هنرمند پیشکسوت عرصه «سیاه بازی»، سخنرانی علی حاج ملاعلی نویسنده، کارگردان، مدرس و پژوهشگر تئاتر و تک نوازی سه تار با هنرمندی محسن کبیرنژاد سه بخش اصلی تازه ترین نشست از سومین دوره نقد و بررسی کتاب کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر به دبیری حسین تفنگدار و همراهی جعفر غلامپور، محمدرضا غلامی، زهرا تفنگدار، کسرا ریاحی‌وفا (اعضای دبیرخانه) هستند.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته مطالب مطرح شده در این نشست تخصصی توسط دست اندرکاران برنامه «کتاب خانه» رادیو نمایش به تهیه کنندگی ژاله محمدعلی نیز ضبط و در فرصت های مختلف پخش خواهند شد.

تازه ترین نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر ساعت ۱۷ روز جمعه یکم آبان با همکاری شبکه رادیویی نمایش و مجموعه تئاتر شهر در تالار مشاهیر برگزار می شود.