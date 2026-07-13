به گزارش خبرنگار مهر به نقل از توانیر، عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان این شرکت، از آغاز اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در شبکه برق کشور خبر داد و اعلام کرد که تداوم این وضعیت به دو عامل دمای هوا و نحوه مصرف مشترکان بستگی دارد.

وی با اشاره به راهکارهای پیشگیری از خاموشی‌های مستمر اظهار داشت: در صورتی که مصرف برق کشور در حد ۵ درصد کاهش یابد یا دمای هوا تعدیل شود، روند اعمال خاموشی‌ها ادامه نخواهد یافت.

یاقوتی با تأکید بر اینکه در حال حاضر نیروگاه‌های کشور با حداکثر ظرفیت در مدار بهره‌برداری قرار دارند، افزود: برنامه‌ زمان‌بندی قطع برق شبکه تهیه شده است و از دو روز قبل به اطلاع مشترکان خواهد رسید.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی توانیر در پایان یادآور شد: جدول قطعی‌های برق تا روز چهارشنبه، از امروز به اطلاع مشترکان در سراسر کشور رسیده است.

مشترکان می توانند برنامه قطع برق منطقه خود را از طریق سامانه برق من مطلع شوند.