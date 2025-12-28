کشف بیش از ۱۲ تن کود شیمیایی فاقد مجوز در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی علیشاهی اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با الویت مبارزه با قاچاق کود شیمیایی مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا پلیس امنیت اقتصادی استان، در بررسی‌های به عمل آمده از نشانگاه‌های اقتصادی موفق به شناسایی یک انبار دپو کود شیمیایی فاقد مجوز شدند.

وی افزود: با هماهنگی قضائی و همراهی کارشناسان اداره جهاد کشاورزی مأموران به محل مورد نظر اعزام که در بازرسی از محل بیش از ۱۲ تن کود شیمیایی فاقد مجوز کشف شد.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان خاطرنشان کرد؛ برابر تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همین خصوصی پرونده تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارسال شد.