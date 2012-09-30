قاچاقچیان سوخت بار دیگر در میناب حادثه ساز شدند/مرگ چهار نفر در تصادف شدید

به گزارش خبرنگار مهر، یک دستگاه خودروی نیسان حامل سوخت قاچاق عصر امروز به علت سرعت و سبقت غیرمجاز در محور میناب – بندرعباس با پنج دستگاه خودروی دیگر برخورد کرد و بار دیگر حادثه ای غم انگیز را در شهرستان میناب رقم زد.

این خودروی حامل سوخت قاچاق ساعت 18:30 دقیقه امروز پس از سبقت غیرمجاز و با سرعت بسیار زیاد در محور میناب – بندرعباس و در نزدیکی تقاطع روستای تیرور میناب، به شدت به یک دستگاه خودروی پژو 405، یک دستگاه تریلی، یک دستگاه کامیون و دو دستگاه خودروی پراید برخورد کرد و بر اثر این حادثه سه نفر از سرنشینان خودروی پژو 405 به همراه راننده خودروی حامل سوخت قاچاق جان خود را از دست دادند.

سید رضا حسینی رئیس مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان میناب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر، اظهار داشت: امدادگران مرکز فوریتهای پزشکی میناب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند، اما متاسفانه بر اثر شدت تصادف چهار نفر در این حادثه تلخ جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: حسین احمدی نسب، روح الله مکی زاده و محمد شاکری سه نفر سرنشین خودروی پژوه 405 هستند که در این حادثه جان خود را از دست دادند و راننده خودروی حامل سوخت قاچاق نیز یکی از اتباع غیرمجاز افغانی بود که در این حادثه جان خود را از دست داد.

متاسفانه تصادف خودروهای حامل سوخت قاچاق طی چند سال گذشته حوادث بسیار تلخی را شهرستان میناب رقم زده که در یکی از تلخ ترین این حوادث سال گذشته پنج معلم مینابی براثر تصادف با خودروی حامل سوخت قاچاق کشته شدند.

قاچاقچیان سوخت علاوه بر اینکه اقدام به قاچاق سرمایه ملی کشور می کنند، به علت سرعت و سبقت غیرمجاز جان مردم بی گناه را نیز به خطر انداخته اند و در حوادث گوناگونی موجب مرگ افراد بی گناه شده اند.

همچنین روز گذشته نیز یک دستگاه خودروی حامل سوخت قاچاق در میناب واژگون شد که براثر این حادثه راننده خودرو کشته شد.