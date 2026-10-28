به گزارش خبرنگار مهر، ظهار چهارشنبه مجموعه‌ای شامل ۴۰ اثر کمیک‌استریپ با موضوع«حماسه برنو»و با هدف بازخوانی رشادت‌ها و مقاومت مردم کهگیلویه وبویراحمد در برابر هواگردهای آمریکایی، با مشارکت ۱۳ هنرمند در حوزه هنری استان رونمایی شد.

حوزه هنری انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با تولید مجموعه کمیک‌استریپ «حماسه برنو»، تلاش کرده است روایتی تصویری از شجاعت، غیرت و وطن‌دوستی مردم این استان را در قالبی متناسب با ذائقه نسل نوجوان و جوان ارائه کند.

این مجموعه شامل ۴۰ اثر هنری است که با مشارکت ۱۳ هنرمند نوجوان و جوان استان تولید شده و قرار است در مدارس و فضاهای عمومی به نمایش گذاشته شود.

، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در آیین رونمایی از نخستین اثر کمیک تولیدشده در استان، با اشاره به اهمیت این مجموعه اظهار کرد: مجموعه کمیک «حماسه برنو» فراتر از یک اثر هنری، روایتی تصویری از غیرت، مردانگی، شجاعت و ایران‌دوستی مردم استان است.

شریف اسلامی افزود: این آثار، رویارویی مردم با هواگردها و بالگردهای آمریکایی را به تصویر می‌کشند و تلاشی برای بازآفرینی یکی از حماسه‌های مردمی استان در قالبی هنری و قابل درک برای نسل‌های آینده به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال مفاهیم تاریخی و ارزش‌های ملی به نسل نوجوان بیان کرد: هدف ما این است که این حماسه را به نسل آینده منتقل کنیم و آن را به زبانی قابل فهم برای نوجوانان بازگو کنیم تا آنان با قهرمانان دیروز و امروز خود آشنا شوند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: دفاع از وطن، مسئولیت‌پذیری در قبال سرزمین و پاسداشت ارزش‌هایی که از نسل‌های گذشته به یادگار مانده است، از جمله مفاهیمی است که می‌توان از طریق هنر به نسل جدید منتقل کرد.

اسلامی با اشاره به مشارکت هنرمندان نوجوان و جوان در تولید این مجموعه گفت: بیش از ۱۳ هنرمند نوجوان و جوان حوزه هنری در خلق این آثار مشارکت داشته‌اند و حاصل این تلاش، تولید بیش از ۴۰ اثر کمیک با موضوع حماسه برنو بوده است.

وی با بیان اینکه این آثار در فضاهای مختلف استان، به‌ویژه مدارس، به نمایش گذاشته می‌شوند، تصریح کرد: نمایش این مجموعه فرصتی برای آشنایی نوجوانان با حماسه‌های مردمی و تقویت شناخت آنان از هویت بومی، قومی و ملی فراهم می‌کند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در پایان با قدردانی از تلاش هنرمندان و فعالان رسانه‌ای خاطرنشان کرد: همراهی هنرمندان و رسانه‌ها می‌تواند زمینه ثبت و ماندگاری این حماسه در تاریخ استان را فراهم کند.

وی ابراز امیدواری کرد که مجموعه کمیک‌استریپ «حماسه برنو» با حضور در مدارس و فضاهای عمومی، ضمن معرفی قهرمانان بومی به نسل نوجوان و جوان، به ترویج فرهنگ وطن‌دوستی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در قبال سرزمین کمک کند.