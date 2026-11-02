سیداصغر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اصلاح و بهسازی ۳۵۰ متر از شبکه توزیع آب شهر حمیل خبر داد و اظهار کرد: این عملیات با هدف نوسازی زیرساخت‌های آبرسانی و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان اجرا شده است.

وی افزود: اجرای این طرح که طی یک ماه به پایان رسید، وضعیت شبکه آبرسانی محدوده مورد نظر را بهبود بخشیده و زیرساخت تأمین آب شرب حدود ۳۰۰ خانوار را بهسازی کرده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسلام‌آبادغرب با اشاره به اهداف اجرای این پروژه گفت: اصلاح شبکه توزیع آب، زمینه افزایش پایداری تأمین آب شرب و کاهش مشکلات احتمالی ناشی از فرسودگی و اختلال در شبکه را فراهم می‌کند.

صفوی ادامه داد: نوسازی و اصلاح شبکه‌های آبرسانی از جمله برنامه‌های مستمر امور آب و فاضلاب شهرستان برای ارتقای سطح خدمات و پاسخگویی بهتر به نیاز شهروندان است.

وی تأکید کرد: اجرای چنین طرح‌هایی با هدف بهبود زیرساخت‌های تأمین آب و فراهم کردن شرایط مطمئن‌تر برای دسترسی خانوارها به آب شرب دنبال می‌شود.