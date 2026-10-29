روستای حسنلوی یک گام تا جهانی‌ شدن؛ اختصاص ۲۰۰میلیارد ریال برای توسعه

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: در جنوب آذربایجان‌غربی، جایی که نشانه‌های زندگی در گذشته با جغرافیای امروز پیوند خورده است، نام حسنلو یادآور بخشی از تاریخ کهن این سرزمین است، روستایی در شهرستان نقده که شهرت آن با محوطه باستانی تپه حسنلو گره خورده و آثار به‌ دست‌آمده از این محوطه، جایگاه ویژه‌ای در شناخت پیشینه تاریخی منطقه دارند.

حسنلو برای بسیاری با جام زرین مشهورش شناخته می‌شود، اثری ارزشمند که نام این محوطه باستانی را از مرزهای ایران فراتر برده است. با این حال، اهمیت حسنلو تنها به یک اثر تاریخی یا یافته ‌های باستان‌ شناسی محدود نمی‌شود. این منطقه بخشی از هویت تاریخی آذربایجان‌غربی است و ظرفیت‌های آن می‌تواند در کنار معرفی گذشته، زمینه‌ای برای توسعه گردشگری فرهنگی و اقتصادی منطقه فراهم کند.

در حال حاضر مطرح شدن موضوع جهانی‌شدن حسنلو، بار دیگر توجه‌ها را به این روستا و محوطه تاریخی آن جلب کرده است؛ موضوعی که می‌تواند فرصتی برای بازشناسی ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده منطقه باشد.

قرار گرفتن یک اثر در مسیر ثبت جهانی، تنها به معنای شناخته ‌شدن آن در فهرست‌های بین‌المللی نیست، بلکه ضرورت حفاظت اصولی از میراث تاریخی، مستندسازی ارزش‌های فرهنگی، سامان ‌دهی محدوده تاریخی و فراهم کردن امکانات مناسب برای بازدیدکنندگان را نیز برجسته می‌کند.

در این میان، روستای حسنلو نیز نباید از معادلات توسعه و معرفی این میراث کنار بماند. هر اندازه پیوند میان محوطه تاریخی، زندگی مردم محلی و برنامه‌های گردشگری دقیق‌تر تعریف شود، امکان بهره‌مندی منطقه از ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی آن بیشتر خواهد شد. ایجاد فرصت‌های شغلی، حمایت از فعالیت‌های بومی و معرفی توانمندی‌های محلی می‌تواند کمک کند تا منافع توجه ملی و بین‌المللی به حسنلو، به زندگی روزمره ساکنان آن نیز راه پیدا کند.

با این همه، جهانی‌شدن مسیری است که با اعلام یک هدف به پایان نمی‌رسد. تحقق آن به برنامه‌ریزی مستمر، همکاری دستگاه‌های مسئول، حفاظت از اصالت محوطه و مشارکت جامعه محلی نیاز دارد. حسنلوی نقده امروز در نقطه‌ای قرار گرفته که می‌توان درباره آینده آن فراتر از شهرت یک محوطه باستانی اندیشید، آینده‌ای که در آن، تاریخ این سرزمین نه‌تنها موضوع پژوهش و بازدید، بلکه بخشی از ظرفیت توسعه منطقه باشد.

برای رسیدن به چنین جایگاهی، حفاظت از آثار و صیانت از اصالت تاریخی روستا باید در کنار سامان‌ دهی زیرساخت‌ها، تسهیل دسترسی گردشگران و فراهم کردن زمینه حضور راهنمایان محلی و فعالان گردشگری دنبال شود. همچنین، مشارکت ساکنان روستا در این مسیر اهمیت دارد؛ چراکه میراث زمانی می‌تواند به فرصتی پایدار برای توسعه تبدیل شود که مردم محلی نیز در حفظ آن و بهره‌مندی از ظرفیت‌ های اقتصادی و فرهنگی‌اش سهم داشته باشند.

۲۰۰ میلیارد رسال برای تکمیل زیرساخت های حسنلو اختصاص یافت

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی از اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌های محوطه باستانی و روستای حسنلو در نقده خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها می‌تواند زمینه را برای ثبت جهانی این اثر تاریخی فراهم کند.

مرتضی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت ثبت جهانی این روستا اظهار کرد: روستای حسنلو به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری، در میان هشت روستای برتر کشور برای معرفی به فهرست جهانی قرار گرفت اما به دلیل وجود برخی نواقص در زیرساخت‌ها، موفق به ورود به این فهرست نشد.

وی خاطرنشان کرد: در دوره گذشته ۵۰۰ میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت‌های حسنلو اختصاص یافت و در دوره کنونی نیز ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر برای تکمیل این طرح‌ها در نظر گرفته شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی ادامه داد: این اعتبارات برای اجرای اقداماتی از جمله جدارسازی و کف‌سازی مسیر محوطه باستانی تا روستا هزینه می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های زیرساختی در دو فاز گفت: تکمیل این اقدامات در محوطه باستانی و روستای حسنلو، امیدها را برای ثبت جهانی این اثر افزایش می‌دهد.

صفری توسعه امکانات اقامتی را از الزامات تقویت ظرفیت گردشگری حسنلو دانست و بیان کرد: در حال حاضر دو واحد اقامتی با مجموع ظرفیت ۴۰ تخت در این روستا فعال است و ساخت دو واحد اقامتی دیگر نیز در دست اجرا قرار دارد.

وی با تاکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری منطقه اظهار کرد: این اداره‌کل آمادگی دارد تسهیلات و حمایت‌های لازم را در اختیار فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه قرار دهد تا زمینه گسترش فعالیت‌های گردشگری و تامین امکانات مورد نیاز در روستای حسنلو فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی همچنین به سفر هفته گذشته استاندار آذربایجان غربی به روستای حسنلو اشاره کرد و گفت: در جریان این سفر وضعیت محوطه باستانی و مشکلات پیش روی توسعه روستا بررسی شد و تصمیم‌های مهمی برای پیگیری مسائل و رفع موانع موجود اتخاذ شد.

ایجاد واحدهای بوم گردی در روستای تاریخی حسنلو

صفری با بیان اینکه توسعه امکانات اقامتی از الزامات تقویت ظرفیت گردشگری این روستاست، ادامه داد: در حال حاضر ۲ واحد اقامتی با ظرفیت مجموع ۴۰ تخت در حسنلو فعالیت می‌کنند و ساخت ۲ واحد اقامتی دیگر نیز در دست اجراست.

وی اضافه کرد: تاکنون چند واحد بوم‌گردی در این روستا به بهره‌برداری رسیده و چهار موافقت اصولی جدید برای احداث اقامتگاه‌های بوم‌گردی صادر شده است. همچنین یک مجتمع گردشگری در فاصله ۲۰ کیلومتری روستای حسنلو موفق به دریافت موافقت اصولی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اظهار کرد: این اداره‌کل آمادگی دارد تسهیلات و حمایت‌های لازم را برای فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در روستای حسنلو فراهم کند تا زمینه توسعه فعالیت‌های گردشگری و افزایش امکانات مورد نیاز فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت جوامع محلی در برنامه‌های یونسکو افزود: ثبت جهانی تنها به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود و نقش مردم در حفظ میراث فرهنگی و رونق گردشگری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی ادامه داد: در همین راستا، لازم است اهالی روستا با راه‌اندازی خانه‌های صنایع‌دستی، فعال‌سازی بازارچه‌های محلی و عرضه محصولات بومی، مشارکت بیشتری در روند توسعه گردشگری داشته باشند.

۳ کیلومتر ایجاد جداره سازی در روستای تاریخی حسنلو

مسئول بنیاد مسکن شهرستان نقده در خصوص اقدامات آماده سازی برای ثبت جهانی روستای تاریخی حسنلو گفت: ایجاد زیر ساخت ها و آمادسازی دهکده گردشگری حسنلوی نقده برای نامزدی ثبت جهانی شدن شتاب گرفته است.

یوسف اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر از ایجاد زیر ساخت ها و بهسازی معابر در دهکده حسنلو خبر داد و افزود: تا به امروز بیش از ۳ کیلومتر جداره سازی و بیش از ۳ و نیم کیلومتر ملات سیمان و کاه گل اجرا شده است.

وی در خصوص پیمان سپاری این طرح مهم در دهکده، تصریح کرد: اعتبار تخصیصی ۲۱ میلیارد تومان بود که با مساعدت استاندار این بودجه مجددا تامین اعتبار و تزریق شده که همین پیمان ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است و امروز این طرح ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

حسنلو نقده جزو هشت روستای کاندید ثبت جهانی ایران انتخاب شد

فرماندار نقده با اشاره به اینکه روستای حسنلو نقده جزو هشت روستای کاندید ثبت جهانی ایران انتخاب شده است، اظهار کرد: برای تحقق این هدف همه ادارات اعم از استانداری، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بنیاد مسکن استان و فرمانداری نقده و مردم پای کار بوده و تمام تلاش خود را به کار گرفتند.

امیرعباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وقتی یک روستا به ثبت جهانی می‌رسد نام آن در فهرست مقاصد گردشگری جهان قرار گرفته و از این طریق مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد که همین امر باعث شناسانده هر چه بیشتر نقده و آذربایجان غربی می‌شود.

فرماندار نقده ادامه داد: با جهانی شده روستای حسنلو نقده بودجه اختصاصی برای آن نیز در نظر گرفته می‌شود که با تقویت زیرساخت‌ها، اعطای تسهیلات به هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان گردشگری در این روستا می‎توان به ایجاد اشتغال و رونق گردشگری منطقه کمک کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های حسنلو نقده تصریح کرد: وجود بوم‌گردی‌ها و تپه حسنلو با قدمت ۸ هزار ساله و کشف جام حسنلو از این تپه، تالاب‌های اطراف، سبک زندگی مردم این روستا و مواردی از این دست باعث شده است روستای حسنلو مورد توجه قرار بگیرد.

جعفری افزود: دهکده حسنلو، با پیشینه‌ای درخشان و تمدنی هشت هزار ساله، یکی از هشت روستای کاندید ثبت جهانی در سال ۲۰۲۵ بود که متاسفانه به دلیل کمبود اعتبارات، این مهم میسر نشد و اکنون برای دومین سال این دهکده تاریخی کاندید ثبت جهانی بوده و تحقق این مهم، مستلزم انجام اقدامات عمرانی و زیرساختی گسترده‌ای است.

فرماندار نقده اضافه کرد: مطالعات مشاور طرح برای ثبت جهانی، شامل برنامه‌ریزی برای ارتقای خدمات گردشگری و ساماندهی تپه باستانی، نشان می‌دهد که اجرای طرح هادی روستا، از جمله اقدامات حیاتی در این زمینه است که بخشی از این طرح‌ها از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجرا بوده اما برای تکمیل و ارتقای آن به سطح جهانی، نیازمند بودجه کافی و ملی است.

جعفری تصریح کرد: وجود ظرفیت‌های فراوان از جمله طبیعت زیبا، فرهنگ غنی، تالاب‌های بین‌المللی، تپه باستانی حسنلو و جام زرین کشف شده از این تپه که نماد تمدن هشت هزار ساله منطقه است و هم‌اکنون در موزه ایران باستان نگهداری می‌شود، می‌توانند نقش به‌سزایی در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کنند و زمینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری در این امر را فراهم کنند.

وی عنوان کرد: این منطقه با طبیعت بکر و چشم‌ اندازهای دل‌انگیز، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطب‌های گردشگری کشور را داراست، با سرمایه ‌گذاری مناسب در این منطقه، می‌توان علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای مردم محلی، به معرفی هرچه بیشتر تاریخ و تمدن ایران به جهانیان کمک کرد.

وی افزود: برای پیشبرد این هدف، موضوع تأمین اعتبار نیز به‌صورت ویژه در فرمانداری دنبال شده است و ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و اقدامات مورد نیاز در مسیر ثبت جهانی حسنلو تأمین شده است.

فرماندار نقده تصریح کرد: تأمین اعتبار برای حسنلو تنها به یک پروژه محدود نیست، بلکه باید مجموعه‌ای از نیازهای اساسی روستا از جمله زیرساخت‌های عمرانی، راه، آب، خدمات عمومی و موضوعات مرتبط با گردشگری را پوشش دهد و دستگاه‌های مسئول نیز باید برای جذب و استفاده بهینه از منابع موجود، پیگیری لازم را انجام دهند.

روستای تاریخی حسنلو و مسجد جامع در مسیر جهانی شدن هستند

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه افتتاح بارگاه شمس آغاز فصل تازه‌ای در معرفی میراث فرهنگی استان است، بر هماهنگی دستگاه‌ها، مشارکت بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد.

رضا رحمانی هفته گذشته در حاشیه نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، با اشاره به تجربه موفق تکمیل بارگاه شمس، افزود: انسجام مدیریتی و همکاری میان‌بخشی از عوامل تسریع پروژه‌ها بوده و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های این مجموعه در دستورکار است.

وی همچنین تپه و روستای تاریخی حسنلو را از اولویت‌های آینده گردشگری استان برشمرده و خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای فراهم کردن مقدمات ثبت جهانی این منطقه در سال ۲۰۲۷ و توسعه بوم‌گردی، تقویت زیرساخت‌های دسترسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی منطقه در دستورکار قرار دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی از پیگیری ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه نیز خبر داده و افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش سرمایه‌گذاری، از جمله ساخت هتل‌های پنج‌ستاره، زمینه‌ساز رونق اقتصادی استان خواهد بود.

رحمانی همچنین با تأکید بر توسعه مسیرهای مرزی و ارتباطی، توجه به ظرفیت‌های شهرستان‌های مختلف را ضروری دانسته و اضافه کرد: توسعه متوازن مستلزم توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات در سراسر استان می‌باشد.

وی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت بخش خصوصی و همراهی جوامع محلی را برای پیشبرد طرح‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری و تحقق اهداف توسعه‌ای استان ضروری دانست.

استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی منطقه گفت: روستای تاریخی حسنلو از ظرفیت‌ های ارزشمند رونق گردشگری است.

رحمانی با اشاره به پیشینه تمدنی چند هزارساله حسنلو و جام زرین مشهور آن، افزود: اقدامات انجام شده تاکنون متناسب با ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری این منطقه نبوده و تهیه طرح جامع کارشناسی برای توسعه گردشگری، ساماندهی روستا و تداوم کاوش‌های باستان‌شناسی ضرورت دارد.

وی همچنین با تأکید بر رفع موانع موجود در مسیر ثبت جهانی روستای حسنلو و مسجد جامع ارومیه، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که برای احیای دریاچه ارومیه تلاش می‌کنیم، باید در حفاظت، معرفی و صیانت از میراث تاریخی و ملی استان نیز اهتمام جدی داشته باشیم.

استاندار آذربایجان‌ غربی از برنامه‌ریزی برای افتتاح فاز نخست طرح توسعه روستای حسنلو و پیگیری فاز دوم آن نیز خبر داده و افزود: ایجاد و تکمیل زیرساخت‌هایی نظیر راه دسترسی، سرویس‌های بهداشتی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مراکز عرضه صنایع‌دستی و خدمات فرهنگی از نیازهای اساسی منطقه است.

رحمانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی سد و تالاب حسنلو برای توسعه گردشگری و ورزش روئینگ، اضافه کرد: از توان دستگاه‌های اجرایی و جذب سرمایه‌گذار برای تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای منطقه استفاده خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، افزود: حسنلو از ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان است و باید با برنامه‌ریزی جامع و اقدامات عملی، زمینه رونق گردشگری، معرفی شایسته این میراث ارزشمند و توسعه اقتصادی منطقه را فراهم کنیم.

دهکده گردشگری حسنلو با ظرفیت های مهم طبیعی، تاریخی یکی از روستا های هدف گردشگری است که به علت داشتن تپه تاریخی ۸ هزار ساله و تپه های اقماری، تالاب بین المللی شور گول حسنلو، سد حسنلو، احیای آیین های بومی و محلی توجه به معیشت پایدار، امروز توانسته نامزد دهکده گردشگری جهانی است.