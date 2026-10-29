به گزارش خبرنگار مهر، جعفر محمدنژاد سیگارودی عصر پنجشنبه در نشست مسئولان مازندران با اشاره به برنامه ملی تجهیز ۱۲ هزار مدرسه دولتی کشور به سامانه‌های خورشیدی اظهار کرد: برای اجرای این طرح در سطح کشور بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با تأمین تجهیزات و هماهنگی میان پیمانکاران، شرکت توزیع نیروی برق و مدیران مدارس، تلاش می‌شود طرح تجهیز مدارس مازندران در بازه زمانی تعیین‌شده اجرا و به مرحله بهره‌برداری برسد.

معاون ساتبا با اشاره به محدودیت زمین مناسب برای احداث نیروگاه‌های بزرگ در استان‌های شمالی کشور تصریح کرد: استفاده از ظرفیت سقف ساختمان‌ها، به‌ویژه مدارس، برای نصب پنل‌های خورشیدی می‌تواند راهکاری مؤثر برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در این مناطق باشد.

تولید برق خورشیدی در مدارس با ظرفیت پنج کیلووات

سید کاظم حسینی کارنامی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران نیز با اشاره به مشخصات فنی این طرح گفت: برای هر مدرسه سامانه خورشیدی با ظرفیت تقریبی پنج کیلووات در نظر گرفته شده است که می‌تواند بخشی از برق مصرفی مراکز آموزشی را تأمین کند.

وی با بیان اینکه بخشی از عملیات اجرایی آغاز شده است، افزود: ادامه اجرای طرح با هدف افزایش بهره‌گیری از انرژی پاک، کمک به مدیریت ناترازی برق و تقویت پایداری تأمین انرژی در مدارس دنبال می‌شود.

آمادگی زیرساختی برای توسعه طرح در مدارس استان

استادیان، رئیس تجهیزات و نوسازی مدارس مازندران نیز با اشاره به وجود حدود سه هزار و ۵۰۰ مدرسه در استان اظهار کرد: زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح در ۴۳۰ مدرسه فراهم شده و با توجه به ظرفیت موجود، امکان معرفی مدارس بیشتری برای بهره‌مندی از این برنامه وجود دارد.

وی ادامه داد: انتخاب مدارس بر اساس شاخص‌های فنی، از جمله استحکام ساختمان و مناسب بودن شرایط نصب پنل‌ها، انجام می‌شود و کارشناسان وزارت نیرو پس از بررسی، مدارس واجد شرایط را تعیین می‌کنند.

رئیس تجهیزات و نوسازی مدارس مازندران تأکید کرد: مجموعه آموزش‌وپرورش و نوسازی مدارس استان برای همکاری با پیمانکاران و تسریع در اجرای این طرح آمادگی دارد.