به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «نامش زن» ساخته ماریا ماوتی، در قالب برنامه «پاتوق مستند» ساعت ۱۶ دوشنبه ۱۱ خرداد در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی نمایش داده می‌شود.

«نامش زن» فیلم افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روایتی از زندگی زنان در جنگ ۱۲ روزه است. با حمله اسرائیل به شیرخوارگاه‌های تهران، زنان برای نجات نوزادان بی سرپرست تلاش می‌کنند ...

حضور در این جلسه برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

ماریا ماوتی کارگردانی مستندهای «اجه»، «زمان»، «پورزال» و ... را در کارنامه دارد.