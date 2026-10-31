بازگشت تولید یک میدان گازی بزرگ چین

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ملی نفت فلات قاره چین (CNOOC) قصد دارد تولید از میدان گازی فراساحلی لینگ‌شویی ۱۷-۲ در دریای جنوبی چین را در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ از سر بگیرد؛ میدانی که فعالیت آن در پی وقوع حادثه‌ای در سال جاری متوقف شده بود.

بر اساس گزارش رویترز، یکی از مدیران شرکت CNOOC در جریان نشست اعلام نتایج مالی شرکت اعلام کرد که روند بازگشت این میدان به مدار تولید در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود فعالیت آن در سه‌ماهه چهارم از سر گرفته شود.

این شرکت جزئیات دقیقی از حادثه رخ‌داده ارائه نکرده، اما اعلام کرده است که توقف فعالیت این میدان تأثیر محدودی بر مجموع تولید نفت و گاز شرکت خواهد داشت.

میدان گازی لینگ‌شویی ۱۷-۲ که با عنوان «دریای عمیق شماره یک» نیز شناخته می‌شود، نخستین پروژه بزرگ گازی در آب‌های عمیق است که به‌طور کامل تحت مالکیت و مدیریت شرکت CNOOC قرار دارد. ظرفیت تولید سالانه این میدان در دو مرحله توسعه به ۴.۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی می‌رسد.

این میدان در فاصله حدود ۱۵۰ کیلومتری جنوب استان هاینان و در عمق متوسط آب ۱۵۰۰ متری قرار دارد و از ژوئن ۲۰۲۱ فعالیت خود را آغاز کرده است. گاز تولیدی آن برای تأمین نیاز مناطق جنوبی چین و هنگ‌کنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به نوشته رویترز، پیش‌تر نشریه تخصصی Energy Intelligence از وقوع آتش‌سوزی و انفجار در پروژه توسعه مرحله دوم این میدان خبر داده بود که در پی آن فعالیت عملیاتی مجموعه متوقف شد.

ازسرگیری تولید این میدان می‌تواند به تقویت ظرفیت تأمین گاز طبیعی چین کمک کند؛ به‌ویژه آنکه پکن در سال‌های اخیر توسعه منابع داخلی انرژی و افزایش تولید گاز از میادین فراساحلی را در دستور کار قرار داده است.