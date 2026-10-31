هاشمی: تأمین سوخت کشاورزی در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی عصر شنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان گنبد اظهار کرد: تأمین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی باید در اولویت برنامه‌های شرکت نفت و جهاد کشاورزی قرار گیرد و سهمیه‌ها متناسب با نیاز واقعی کشاورزان تعیین شود.

هاشمی با اشاره به آغاز عملیات کشت افزود: تأخیر در تأمین سوخت مورد نیاز برای شخم و آماده‌سازی زمین می‌تواند روند تولید را با مشکل مواجه کند؛ از این رو دستگاه‌های متولی باید وضعیت سهمیه‌ها را بررسی و مشکلات سامانه صدف را تا پایان آبان برطرف کنند.

وی همچنین خواستار اصلاح سازوکار بیمه کشاورزی شد و گفت: بیمه عادی و تکمیلی باید به‌گونه‌ای بازنگری شود که حمایت مؤثرتری از کشاورزان داشته باشد.

فرماندار ویژه گنبدکاووس با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی هشدارهای هواشناسی درباره شرایط جوی و پدیده ال‌نینو، بر انتقال سریع این هشدارها به کشاورزان تأکید کرد.

هاشمی تأمین به‌موقع بذر و کود، توجه به کشت‌های جایگزین و اطلاع‌رسانی درباره مطالبات گندم‌کاران را از دیگر موضوعات ضروری بخش کشاورزی دانست و خواستار به‌روزرسانی اطلاعات تراکتورداران و ماشین‌آلات کشاورزی شد.