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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

هاشمی: تأمین سوخت کشاورزی در اولویت قرار گیرد

هاشمی: تأمین سوخت کشاورزی در اولویت قرار گیرد

گنبد- فرماندار ویژه گنبد باهشدار نسبت به پیامدهای کاهش سهمیه سوخت کشاورزی، بر تأمین به‌موقع سوخت و نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان برای جلوگیری از آسیب به تولید و امنیت غذایی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی عصر شنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان گنبد اظهار کرد: تأمین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی باید در اولویت برنامه‌های شرکت نفت و جهاد کشاورزی قرار گیرد و سهمیه‌ها متناسب با نیاز واقعی کشاورزان تعیین شود.

هاشمی با اشاره به آغاز عملیات کشت افزود: تأخیر در تأمین سوخت مورد نیاز برای شخم و آماده‌سازی زمین می‌تواند روند تولید را با مشکل مواجه کند؛ از این رو دستگاه‌های متولی باید وضعیت سهمیه‌ها را بررسی و مشکلات سامانه صدف را تا پایان آبان برطرف کنند.

وی همچنین خواستار اصلاح سازوکار بیمه کشاورزی شد و گفت: بیمه عادی و تکمیلی باید به‌گونه‌ای بازنگری شود که حمایت مؤثرتری از کشاورزان داشته باشد.

فرماندار ویژه گنبدکاووس با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی هشدارهای هواشناسی درباره شرایط جوی و پدیده ال‌نینو، بر انتقال سریع این هشدارها به کشاورزان تأکید کرد.

هاشمی تأمین به‌موقع بذر و کود، توجه به کشت‌های جایگزین و اطلاع‌رسانی درباره مطالبات گندم‌کاران را از دیگر موضوعات ضروری بخش کشاورزی دانست و خواستار به‌روزرسانی اطلاعات تراکتورداران و ماشین‌آلات کشاورزی شد.

کد مطلب 6995457

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