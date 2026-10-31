کمک ۳۳ میلیارد ریالی ایرانیان خارج از کشور به ایتام قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری با قدردانی از حمایت‌های هموطنان مقیم خارج از کشور اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، حامیان خارج از کشور مشارکت گسترده‌ای در حمایت از فرزندان ایتام و محسنین داشتند و بیش از ۳۳ میلیارد ریال به این منظور پرداخت کردند.

وی این کمک‌ها را نشانه پیوند و همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ریشه‌های خود و توجه آنان به وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر جامعه دانست.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین افزود: در حال حاضر ۲۰۶ حامی فعال و نیک‌اندیش در خارج از کشور، به‌صورت مستمر و هدفمند از ۹۵۷ فرزند یتیم و محسنین در قالب طرح اکرام حمایت می‌کنند.

ظاهری با اشاره به تداوم و افزایش مشارکت این حامیان در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: میزان این حمایت‌ها در مقایسه با دوره مشابه، ۸۲ درصد رشد داشته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فاصله جغرافیایی مانعی برای مشارکت خیرخواهانه و همدلی با نیازمندان نیست.

وی در ادامه از خیران و نیکوکاران خواست برای پیوستن به طرح اکرام و حمایت از فرزندان ایتام و محسنین تحت پوشش کمیته امداد، به پایگاه اینترنتی ekram.emdad.ir مراجعه و ثبت‌نام کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: حامیان می‌توانند پس از ثبت‌نام، حمایت از یک یا چند فرزند را بر عهده بگیرند و کمک‌های خود را به‌صورت مستقیم به حساب آنان واریز کنند.