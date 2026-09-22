امنیت امروز کشور مرهون خون شهدا است؛ شهید «مهرابی» افتخار دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار صبح سه شنبه در نخستین روز هفته دفاع مقدس و در مراسم ادای احترام دولتمردان دامغانی به شهدای شهرستان در گلزار شهدای فردوس رضا اقتدار و همچنین صلابت ایران اسلامی را مرهون خون شهدا دانست.

وی با بیان اینکه هرآنچه داریم از شهدا است، افزود: شهدا نیازمند برگزاری مراسم تقدیر نیستند بلکه این ما هستیم که باید بدانیم هر چه داریم از خدمات و مجاهدت های این شهدا است.

فرماندار دامغان با بیان اینکه جامعه مرهون و مدیون مجاهدت های مجاهدان بی ادعا است، ابراز داشت: امروز وظیفه ما فقط برگزاری جلسات یادواره نیست بلکه وظیفه ما این است که ارزش انسان، وطن، وحدت، فداکاری و مسئولیت اجتماعی را برای آینده زنده نگه داریم.

نوچه ناسار همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای دفاع مقدس و ادای احترام به جانبازان، آزادگان، رزمندگان و خانواده‌های معظم شهدا اعلام کرد: تقدیر و تکریم خانواده شهدا، رسالت همگانی همه ما است.

وی همچنین به شهادت مامور نیروی انتظامی در عملیات تروریستی سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: شهید علیرضا مهرابی از شهدای گرانقدر متولد شهرستان دامغان روز گذشته در مظلومیت در جنایت بزرگ تروریست ها جان خود را از دست داد.

فرماندار دامغان ضمن بیان اینکه شهید مهرابی افتخار مردم دامغان است، تاکید کرد: مردم ما قطعاً با حضور در مراسم تشییع پیکر این شهید گرانقدر، سنگ تمام گذاشته و قدردانی خودشان را بیان خواهند کرد.