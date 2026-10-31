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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

احمدی‌ سنگر: دفن زباله در سراوان باید متوقف شود

احمدی‌ سنگر: دفن زباله در سراوان باید متوقف شود

رشت- نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با هشدار نسبت به پیامدهای زیست‌ محیطی و اجتماعی تداوم دفن زباله در سراوان، گفت: دفن زباله در سراوان باید متوقف شود.

محمدرضا احمدی‌سنگر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامه خود خطاب به اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، اظهار کرد: با توجه به مشکلات و آسیب‌های گسترده ناشی از دفن زباله در سراوان، توقف این روند و تعیین تکلیف محل جایگزین باید در اولویت اقدامات مسئولان قرار گیرد.

وی با اشاره به پیگیری‌ها و مکاتبات پیشین در این زمینه افزود: با وجود مذاکرات انجام‌ شده و مصوبه شورای تأمین استان مبنی بر عدم انتقال زباله به سراوان، طرح دوباره موضوع دفن پسماند در این منطقه نگران‌ کننده است و دستگاه‌های مسئول باید به تصمیمات اتخاذشده پایبند باشند.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با تأکید بر پیامدهای زیست‌محیطی، اجتماعی و امنیتی انباشت زباله در سراوان، سنگر و شهرستان رشت تصریح کرد: ادامه این وضعیت و ایجاد سلول جدید دفن پسماند، بدون تعیین تکلیف نهایی سایت فعلی و پیش‌بینی راهکار جایگزین، می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیرتری به محیط‌زیست و زندگی مردم منطقه وارد کند.

احمدی‌سنگر با انتقاد از تکرار وعده‌ها و توافقات درباره دفن مجدد زباله در سراوان بیان کرد: مردم این منطقه دیگر پذیرای تداوم شرایط موجود نیستند و انتظار دارند مسئولان به‌جای تکرار وعده‌ها، برای حل ریشه‌ای بحران پسماند اقدام عملی انجام دهند.

وی با تشریح درخواست خود در نامه خطاب به وزیر کشور گفت: در این نامه بر ضرورت مسدودسازی سایت زباله سراوان، جلوگیری از احداث سلول جدید دفن پسماند در این محدوده و تعیین فوری محل جایگزین تأکید کرده‌ام؛ چراکه ادامه دفن زباله در این منطقه قابل قبول نیست.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس در پایان هشدار داد: در صورت اجرای طرح احداث سلول جدید و تداوم دفن پسماند در سراوان، مسئولیت پیامدهای ناشی از این اقدام متوجه مسئولان ذی‌ربط در وزارت کشور خواهد بود.

کد مطلب 6995413

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