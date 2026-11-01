پیگیری اجرای آرای پرونده شهدای جنگ ۱۲ روزه در کشورهای دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه پیگیری شهدای زندان اوین امروز در مجتمع قضایی امام خمینی با حضور خانواده شهدا برگزار شد.

حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در جمع خبرنگاران و در حاشیه جلسه رسیدگی به پرونده شهدای زندان اوین، از پیگیری اجرای آرای صادرشده در محاکم جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر خبر داد.

عبدلیان‌پور با اشاره به صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به این پرونده‌ها اظهار کرد: بر اساس قوانین داخلی و صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران، دستگاه قضایی کشور صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارد و محاکم ایران با اتکا به قوانین خود به این موضوع رسیدگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه طرف‌های مورد بحث عضو دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیستند، افزود: یکی از موضوعات مهم پس از صدور رأی، مرحله اجرای احکام است؛ چراکه خروجی نهایی هر دادنامه، اجرای آن است.

رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه ادامه داد: در پرونده‌های گذشته، با پیش‌بینی تمهیدات و استفاده از مجاری مختلف، امکان اجرای برخی آرای صادرشده فراهم شده است؛ از جمله در پرونده بیماران پروانه‌ای که رأی صادرشده از شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌المللی تهران به مرحله اجرا رسید.

عبدلیان‌پور همچنین شناسایی و اجرای آرای محاکم ایران در سایر کشورها را از برنامه‌های مهم این مرکز عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم آرای صادرشده در محاکم حقوقی و کیفری جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر نیز شناسایی شده و زمینه اجرای آن‌ها فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نخستین جلسه علنی رسیدگی به پرونده شهدای جنگ ۱۲ روزه در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌المللی تهران تصریح کرد: در مجموع ۱۳۰ دادخواست از سوی خانواده‌های شهدا و با وکالت از آنان تقدیم شده است که ۵۵ دادخواست مربوط به خانواده شهدای مظلوم زندان اوین است و امروز با حضور خانواده‌های شهدا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.