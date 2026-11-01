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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

پزشکیان فرا رسیدن روز ملی الجزایر را تبریک گفت

پزشکیان فرا رسیدن روز ملی الجزایر را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی فرا رسیدن هفتاد و دومین سالروز آغاز انقلاب آزادی‌بخش و روز ملی الجزایر را به رئیس جمهور ، دولت و مردم این کشور تبریک گفت. 

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی خطاب به آقای عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر با تبریک فرا رسیدن هفتاد و دومین سالروز آغاز انقلاب آزادی‌بخش و روز ملی الجزایر تصریح کرد:‌ اطمینان دارم در سایه درایت و اهتمام جناب‌عالی و با تداوم رویکرد فعال و سازنده در حمایت از آرمان‌های عدالت‌خواهانه و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، بیش از پیش شاهد تقویت و گسترش روابط و همکاری‌ها در راستای مصالح دو ملت بزرگ ایران و الجزایر خواهیم بود.

رئیس جمهور همچنین در این پیام از خداوند متعال، برای رئیس جمهور الجزایر سلامتی و موفقیت و برای مردم مسلمان الجزایر رفاه و بهروزی مسألت کرد.

کد مطلب 6996088
هادی رضایی

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