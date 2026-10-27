ثبت سد تاریخی چؤوش گؤلی اهر در فهرست آثار ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزه‌زاده روز سه شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: سد سنگی تاریخی چؤوش گؤلی در حدود ۲۰ کیلومتری شمال اهر، در دامنه جنوبی کوهستان شیور و در مسیر رودخانه دره‌شرشر واقع شده است.

وی افزود: این سد در تنگه‌ای سنگی و با استفاده از سنگ و ملات ساخته شده و کارکرد آن مهار آب‌های سطحی دامنه‌های جنوبی کوهستان شیور بوده است. بخش عمده این سازه تاریخی در گذر زمان و بر اثر وقوع سیلاب تخریب شده و در حال حاضر بخشی از دیواره غربی آن باقی مانده است.

وی ادامه داد: بررسی بقایای سد نشان می‌دهد در ساخت بدنه بیرونی آن از تخته‌سنگ‌هایی با اندازه‌های مختلف استفاده شده و هسته سازه نیز از سنگ‌های نامنظم و ملات شکل گرفته است. ارتفاع بخش باقی‌مانده سد بر اساس شواهد موجود به حدود ۱۵ متر می‌رسد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به قرارگیری سد در نزدیکی قلعه شیور، بیان کرد: بقایای معماری موجود در محدوده قلعه و پیرامون سد، احتمال ارتباط این دو مجموعه از نظر تاریخی و کارکردی را مطرح می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تعیین دقیق زمان ساخت و نحوه بهره‌برداری از این سد تاریخی، نیازمند انجام مطالعات و بررسی‌های بیشتر باستان‌شناسی است. حمزه‌زاده درباره وضعیت حفاظتی این اثر نیز گفت: سیلاب، حرکت گل‌ولای و سنگ در مسیر جریان آب از عوامل اصلی تخریب بخش‌های مختلف سد بوده‌اند.

وی تأکید کرد: انجام مطالعات باستان‌شناسی و باستان‌سنجی و بررسی راهکارهای استحکام‌بخشی پای سازه، برای جلوگیری از وارد شدن آسیب‌های بیشتر به این اثر تاریخی ضروری است.