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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

کشف ۷ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در قم

کشف ۷ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در قم

قم- فرمانده انتظامی شهرستان قم از کشف ۷ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و دستگیری یک متهم در بازرسی از گاراژ ضایعاتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا براتی فرمانده انتظامی شهرستان قم پیش‌بینی از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان قم هنگام گشت‌زنی در سطح شهر به یک گاراژ ضایعاتی مشکوک شدند و برای بررسی موضوع به محل رفتند.

وی افزود: در بازرسی از این محل، ۷ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: این سوخت ها فاقد مجوز و اعتبار لازم بوده اند و به سرعت کشف و توقیف شدند.

براتی ادامه داد: در پی کشف این سوخت های غیر مجاز یک نفر دستگیر شده است.

براتی، از شهروندان خواست اطلاعات مربوط به قاچاق کالا را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ یا شماره ۳۰۱۱۰، ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی، گزارش دهند.

کد مطلب 6996256

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