دستگیری شکارچی غیرمجاز در شاهرود

علی اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی و دستگیری یک گروه شکارچی در مناطق آزاد اطراف مزارع کشاورزی پشت بسطام خبر داد.

وی اظهار داشت: این گروه پیش از اقدام به شکار هرگونه پرنده، توسط مأموران شناسایی و دستگیر شدند. در این عملیات، سه قبضه سلاح ساچمه‌زنی مجاز به همراه تعدادی فشنگ ساچمه از افراد مذکور کشف و ضبط شد.

رئیس محیط زیست شاهرود همچنین از عزم جدی یگان حفاظت برای مقابله با تخلفات حوزه محیط زیستی در این شهرستان خبر داد.

قربانلو بیان کرد: برخورد با تخلفات شکار و صید و پایش مستمر مناطق تحت مدیریت و آزاد، با هدف پیشگیری از شکار غیرمجاز و حفاظت از حیات‌وحش، به صورت مستمر در دستور کار مأموران یگان حفاظت محیط زیست قرار دارد.