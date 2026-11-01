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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

دستگیری شکارچی غیرمجاز در شاهرود

دستگیری شکارچی غیرمجاز در شاهرود

شاهرود- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهرود از دستگیری یک شکارچی غیرمجاز در این شهرستان به همت ماموران یگان حفاظت محیط زیست خبر داد.

علی اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی و دستگیری یک گروه شکارچی در مناطق آزاد اطراف مزارع کشاورزی پشت بسطام خبر داد.

وی اظهار داشت: این گروه پیش از اقدام به شکار هرگونه پرنده، توسط مأموران شناسایی و دستگیر شدند. در این عملیات، سه قبضه سلاح ساچمه‌زنی مجاز به همراه تعدادی فشنگ ساچمه از افراد مذکور کشف و ضبط شد.

رئیس محیط زیست شاهرود همچنین از عزم جدی یگان حفاظت برای مقابله با تخلفات حوزه محیط زیستی در این شهرستان خبر داد.

قربانلو بیان کرد: برخورد با تخلفات شکار و صید و پایش مستمر مناطق تحت مدیریت و آزاد، با هدف پیشگیری از شکار غیرمجاز و حفاظت از حیات‌وحش، به صورت مستمر در دستور کار مأموران یگان حفاظت محیط زیست قرار دارد.

کد مطلب 6996258

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