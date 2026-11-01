پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی فاز نخست توسعه اراضی ۳۲۹ هکتاری بندر امام خمینی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز یکشنبه در بازدید از پروژه احداث و توسعه زیرساخت‌های اراضی توسعه‌ای ۳۲۹ هکتاری بندر امام خمینی(ره) بیان کرد: فاز نخست این پروژه با مساحت ۱۶۰ هکتار و اعتبار کل ۲ هزار میلیارد تومان در حال اجراست و پیشرفت فیزیکی آن به ۷۰ درصد رسیده است.

استاندار خوزستان با اشاره به جلوتر بودن پیشرفت فیزیکی از پیشرفت برنامه‌ای افزود: در حالی که پیشرفت برنامه‌ای و ریالی این پروژه ۶۳ درصد است، پیشرفت فیزیکی به ۷۰ درصد رسیده که نشان‌دهنده جلوتر بودن عملیات اجرایی از برنامه زمان‌بندی است.

موالی‌زاده تأکید کرد: این پروژه با هدف افزایش ظرفیت عملیاتی و توان لجستیکی بندر امام خمینی(ره) به میزان ۱۰ میلیون تن در حال اجراست و زمینه اشتغال مستقیم ۴۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

استاندار خوزستان بیان کرد: آماده‌سازی و تجهیز اراضی برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز برای استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی مرتبط با زنجیره تأمین و تجارت از اهداف راهبردی این طرح است.

موالی‌زاده اظهار کرد: اجرای عملیات آماده‌سازی و محوطه‌سازی اراضی، احداث و تکمیل شبکه معابر و دسترسی‌های داخلی، اجرای زیرساخت‌های تأسیسات زیربنایی و خدمات عمومی، توسعه شبکه‌های آب و برق و اجرای زیرساخت‌های مدیریت روان‌آب‌ها و دفع آب‌های سطحی از اقدامات زیرساختی و عملیاتی این پروژه است.

استاندار خوزستان با اشاره به اجرای زیرساخت‌های پدافندی در ورودی و خروجی بندر با هدف ارتقای ایمنی، حفاظت و پایداری عملکرد عملیاتی افزود: فراهم‌سازی بستر لازم برای استقرار فعالیت‌های لجستیکی، انبارداری و صنایع وابسته نیز در دستور کار قرار دارد.

موالی‌زاده در پایان با دعوت از سرمایه‌گذاران برای حضور در این پروژه اظهار داشت: اراضی توسعه‌ای بندر امام خمینی(ره) دارای مزیت‌ها و ظرفیت‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری است و تکمیل این طرح می‌تواند ضمن ارتقای جایگاه بندر در شبکه حمل‌ونقل و تجارت کشور، زمینه‌ساز توسعه صنایع پایین‌دستی، افزایش ارزش افزوده محصولات و تقویت نقش خوزستان در اقتصاد ملی و تجارت بین‌المللی شود.