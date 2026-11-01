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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی فاز نخست توسعه اراضی ۳۲۹ هکتاری بندر امام خمینی

پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی فاز نخست توسعه اراضی ۳۲۹ هکتاری بندر امام خمینی

بندر امام ـ استاندار خوزستان در بازدید از پروژه احداث و توسعه زیرساخت‌های اراضی ۳۲۹ هکتاری بندر امام خمینی(ره)، از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی فاز نخست این طرح دو همتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز یکشنبه در بازدید از پروژه احداث و توسعه زیرساخت‌های اراضی توسعه‌ای ۳۲۹ هکتاری بندر امام خمینی(ره) بیان کرد: فاز نخست این پروژه با مساحت ۱۶۰ هکتار و اعتبار کل ۲ هزار میلیارد تومان در حال اجراست و پیشرفت فیزیکی آن به ۷۰ درصد رسیده است.

استاندار خوزستان با اشاره به جلوتر بودن پیشرفت فیزیکی از پیشرفت برنامه‌ای افزود: در حالی که پیشرفت برنامه‌ای و ریالی این پروژه ۶۳ درصد است، پیشرفت فیزیکی به ۷۰ درصد رسیده که نشان‌دهنده جلوتر بودن عملیات اجرایی از برنامه زمان‌بندی است.

موالی‌زاده تأکید کرد: این پروژه با هدف افزایش ظرفیت عملیاتی و توان لجستیکی بندر امام خمینی(ره) به میزان ۱۰ میلیون تن در حال اجراست و زمینه اشتغال مستقیم ۴۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

استاندار خوزستان بیان کرد: آماده‌سازی و تجهیز اراضی برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز برای استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی مرتبط با زنجیره تأمین و تجارت از اهداف راهبردی این طرح است.

موالی‌زاده اظهار کرد: اجرای عملیات آماده‌سازی و محوطه‌سازی اراضی، احداث و تکمیل شبکه معابر و دسترسی‌های داخلی، اجرای زیرساخت‌های تأسیسات زیربنایی و خدمات عمومی، توسعه شبکه‌های آب و برق و اجرای زیرساخت‌های مدیریت روان‌آب‌ها و دفع آب‌های سطحی از اقدامات زیرساختی و عملیاتی این پروژه است.

استاندار خوزستان با اشاره به اجرای زیرساخت‌های پدافندی در ورودی و خروجی بندر با هدف ارتقای ایمنی، حفاظت و پایداری عملکرد عملیاتی افزود: فراهم‌سازی بستر لازم برای استقرار فعالیت‌های لجستیکی، انبارداری و صنایع وابسته نیز در دستور کار قرار دارد.

موالی‌زاده در پایان با دعوت از سرمایه‌گذاران برای حضور در این پروژه اظهار داشت: اراضی توسعه‌ای بندر امام خمینی(ره) دارای مزیت‌ها و ظرفیت‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری است و تکمیل این طرح می‌تواند ضمن ارتقای جایگاه بندر در شبکه حمل‌ونقل و تجارت کشور، زمینه‌ساز توسعه صنایع پایین‌دستی، افزایش ارزش افزوده محصولات و تقویت نقش خوزستان در اقتصاد ملی و تجارت بین‌المللی شود.

کد مطلب 6996356

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