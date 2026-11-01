شهادت ۹ فلسطینی در غزه در حملات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردند که از صبح امروز تاکنون بر اثر حملات اشغالگران به غزه ۹ فلسطینی به شهادت رسیده و شماری زخمی شده اند.

بر اساس این گزارش، در حمله پهپاد اسرائیلی به مواصی درخان یونس در جنوب غزه ۵ نفر شهید و شماری زخمی شدند. شماری از مجروحان این حمله نیز در وضعیت بحرانی قرار دارند.

وزارت امور داخلی غزه اعلام کرد که در حمله هوایی اشغالگران به شماری از افسران و نیروهای پلیس در حین انجام وظیفه در مواصی در خان یونس در جنوب غزه شماری شهید و زخمی شده اند.

همزمان، رژیم صهیونیستی حمله‌ای را در اطراف محله «النصر» در شمال غرب شهر غزه انجام داد.

در حمله دیگری، گروهی از شهروندان فلسطینی در محله الرمال در غرب شهر غزه هدف قرار گرفتند که در نتیجه آن سه فلسطینی به شهادت رسید و شماری دیگر زخمی شدند.

در میان مجروحان این حمله کودکانی نیز حضور دارند که جراحات برخی از آنان بسیار وخیم اعلام شده است.

همچنین توپخانه رژیم صهیونیستی مناطق شمالی اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه را هدف قرار داد.

بیمارستان شهدای الاقصی اعلام کرد که یک فلسطینی بر اثر جراحاتی که در تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی در شرق دیرالبلح در مرکز نوار غزه متحمل شده بود، به شهادت رسید.

از سوی دیگر وزارت توسعه اجتماعی اعلام کرد که نوار غزه به حدود ۲۰۰ هزار چادر برای اسکان خانواده‌های آواره نیاز دارد، اما تاکنون تنها ده‌ها چادر وارد این منطقه شده است.

این وزارتخانه بیان کرد که چادرهای فرسوده‌ای که اکنون در اختیار خانواده‌ها قرار دارد، توان محافظت از آنان در برابر سرمای زمستان را ندارد.